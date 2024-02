Ionuț Larie a dezvăluit, după FCSB - Farul 1-1, ce le-a promis Gică Hagi jucătorilor săi, dacă pleacă neînvinși de la București - Antena Sport

Reclamă

„Sperăm să continuăm pe același drum! La golul primit a fost o centrare bună din partea lui Coman. Buzbuchi a trimis-o în poartă. De pe linia de fund s-a văzut că reușita lui Munteanu a fost valabilă, dar probabi.

Îl știam pe Târnovanu că anul trecut a stat pe loc la Ivan. Am tras repede, am zis că îl surprind. Era să respingă totuși. Nu am avut nicio emoție, e prima dată când nu am avut emoții. Era un moment decisiv, dar am mers încrezător. Am dat 5 goluri din penalty în sezonul ăsta.

Reclamă

Mai sunt multe meciuri până la play-off. Sperăm să legăm aceste rezultate pozitive. Trebuie să mai legăm câteva victorii pentru a fi matematic acolo. Un meci contra FCSB-ului este mereu plăcut. Te simți fotbalist. Oamenii din tribună au făcut spectacol. A fost și un ritm ok.

I-am cântat la mulți ani lui Gică Hagi. El să ne facă cadouri, i-am adus punct (n.r. râde)”, a spus Ionuț Larie la digisport.ro.

FCSB – Farul Constanța 1-1

Meciul FCSB – Farul Constanța 1-1 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Derby-ul a contat pentru etapa cu numărul 24 a sezonului de Liga 1.

Reclamă 4 / 0/3

În cadrul acestei partide, Cristi Ganea și-a trimis mingea în propria poartă, în minutul 55. Totuși, Gică Hagi a fost salvat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Larie, în monutul 90+5. După acest rezultat, FCSB rămâne pe primul loc, cu 51 de puncte. De cealaltă parte, Farul Constanța este pe 5, cu 37 de puncte.

Care este următorul jucător care va fi transferat de FCSB pentru cel puțin 5 milioane de euro? Darius Olaru Florinel Coman Adrian Şut Octavian Popescu Siyabonga Ngezana Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...