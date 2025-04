"Îţi ia un penalty pentru un centimetru!". Andrei Borza, dărâmat după CFR Cluj-Rapid. Obiectivul giuleştenilor - Antena Sport

Andrei Borza era extrem de afectat de penalty-ul pe care Rapid nu l-a primit în finalul meciului din Gruia. Kuyt a căzut în careu, împidicat de Djokovic, dar Florin Andrei a dictat simulare. A fost chemat la VAR, a anulat cartonaşul, dar a dictat ofsaid.

Andrei Borza este supărat după CFR Cluj-Rapid 1-1. Spune că giuleştenii meritau să câştige în Gruia, dar a dezvăluit şi noul obiectiv al echipei lui Marius Şumudică.

Andrei Borza l-a atacat pe arbitru

Andrei Borza a fost extrem de supărat pe arbitrul Florin Andrei. A spus clar că echipa sa merita să câştige în Gruia, pe terenul celor de la CFR Cluj. „Când îţi ia un penalty pentru un centimetru. Lui Kuyt i-au dat roşu pentru simulare. Vrem să demonstrăm că merităm să jucăm în play-off. Vrem să câştigăm cu U Cluj”, a spus Borza, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Fudaşul giuleştenilor nu s-a oprit aici. A spus clar ce obiectiv are echipa giuleşteană pe finalul de play-off. Speră să prindă top 3 cu Rapid. „Trebuia să câştigăm, după ocaziile avute. Eu nu am jucat bine, să vedem ce mai e de făcut. Mă critic singur. E foarte greu să câştigi aici. Am luat bătaie şi în cupă şi campionat. Mergem la Bucureşti să câştigăm cu U Cluj. Vrem să ne apropiem în top 3, cum ne-a zis Mister”, a încheiat Borza.

După acest rezultat, cei de la CFR Cluj rămân pe locul secund, la un punct sub liderul FCSB şi la un punct peste Universitatea Craiova, echipa de pe locul 3. De partea cealaltă, giuleştenii au rămas pe locul 6, cu un punct mai puţin ca Dinamo, echipa de pe locul 5. Etapa viitoare, giuleştenii joacă pe teren propriu, contra celor de la U Cluj. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 20.00, contra „şepcilor roşii”, în Noaptea de Înviere.