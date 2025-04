CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT (20:30). Duel „de foc” între Petrescu și Șumudică. Echipele probabile - Antena Sport

Rapid (4-3-3): Stolz – Onea, D. Ciobotariu, Pașcanu, Borza – Chistensen, Ademo, K. Keita – Al. Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Briciu, Braun, Ignat, Săpunaru, Bădescu, R. Pop, Vulturar, Grameni, Burmaz, N’Jie, Ankeye, Gojkovic, Micovschi

Antrenor: Marius Șumudică

Cum l-a descris Dan Petrescu pe Marius Şumudică, înainte de CFR Cluj – Rapid

Dan Petrescu a oferit declaraţii despre Marius Şumudică, înaintea partidei dintre CFR Cluj şi Rapid, din etapa a patra a play-off-ului. Antrenorul clujenilor a avut doar cuvinte de laudă la adresa rivalului de pe banca giuleştenilor.

„Clar că, atunci când joci acasă, vrei să câştigi. Presiunea e mai mare la noi decât la ei. Va fi un meci greu pentru că Rapid pare că a găsit formula de start, sistemul, antrenorul pe care îl ştim foarte bine, are experienţă. Oriunde merge, are rezultate. E un antrenor foarte bun, cu experienţă, şi asta se vede, d-aia Rapid a intrat în play-off şi a şi câştigat ultimul meci.

La experienţa lui, e normal să găsească soluţii. E un antrenor carismatic, îl ştim cu toţii. Dar nu doar antrenorul, au şi jucători foarte buni. Şase dintre ei au fost la CFR, i-am antrenat şi eu. Îi cunosc foarte bine. De obicei, ex-jucătorii mei mereu au făcut un meci excelent împotriva mea.

Nu pot să zic că am fost 100% fericit săptămâna asta, la ce am văzut la antrenament. Am avut şedinţă cu ei. Nu-mi aduc aminte să fi avut discuţii cu ei că nu s-au antrenat bine. Dar săptămâna asta nu mi s-au părut aşa motivaţi cum am vrut eu, nici datele fizice nu au arătat cum am vrut”, a declarat Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj – Rapid.