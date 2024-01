Ivaylo Petev a acuzat arbitrajul după umilinţa cu FCSB: "Arbitrul le-a făcut cadou un gol! Dacă problema e la mine, mâine plec!" - Antena Sport

Ivaylo Petev a acuzat arbitrajul după umilinţa cu FCSB

Petev a anunţat că e dispus să renunţe la post

Ivaylo Petev a acuzat arbitrajul după umilinţa cu FCSB, scor 0-3, şi a făcut un anunţ ferm despre viitorul său. Petev a spus că este dispus să plece, dacă simte că problema la echipă este el.

Universitatea Craiova a ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie şi riscă să rateze playoff-ul. Petev nu se teme că ar putea fi demis, dar a precizat că este dispus să renunţe la postul de antrenor.

„Eu sunt mulţumit de dorinţa şi străduinţa jucătorilor nosştri. Arbitrul le-a făcut cadou un gol şi noi le-am făcut două. În prima repriză am avut 2-3 situaţii în care puteam să marcăm. Am primit gol în prima şi a doua repriză în cel mai rău moment al meciului. Nu am mai reuşit să marcăm. Având în vedere ce s-a văzut în teren, cred că rezultatul e prea dur. Nu a fost rău, am avut stabilitate.