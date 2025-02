Jordan Gele a forţat transferul la FCSB: "Atunci a venit decizia lui!" Situaţie incredibilă cu Baeten: "Nu a răspuns la telefon!" - Antena Sport

Ilie Lemnaru a dezvăluit cum s-a făcut transferul lui Jordan Gele la FCSB. Oficialul de la Unirea Slobozia a anunţat că jucătorul a forţat să fie lăsat să plece la campioană.

Gigi Becali a reuşit să îl transfere în schimbul a 300.000 de euro şi i-a oferit un contract valabil pe 4 luni, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. De asemenea, Lemnaru a spus că Baeten a ieşit din ecuaţia afacerii pentru că nu a mai răspuns la telefon.

Jordan Gele a forţat transferul la FCSB

„Dacă e să o luăm de la capăt, după meciul cu Rapid am fost sunat de nea Vali Argăseală şi ne-a spus că Gigi Becali e interesat de Gele. Am cerut şi o sumă. A doua zi s-a mărit şi suma, am zis că nu am găsit un jucător să îl înlocuim. Vineri am acceptat să facem acordul de transfer, dar vineri nu a sunat nimeni, smbătă nimeni, duminică nimeni. Am crezut că a picat transferul. Am zis că nu avem ce să punem în aceeaşi zi. Noi trebuia să scoatem de pe listă pe cineva. A rămas că urmează să facem documentele, dar dacă nu au mai sunat…ce să facem, să îi sunăm noi?

Eu am vorbit cu Adi, cu staff-ul că e bine să îl dăm. Toţi am hotărât asta. De abia astăzi am fost sunaţi. Vă daţi seama că nu am fost de acord azi cu acest transfer că nu aveam ce să căutăm. Pe seară a venit decizia jucătorului. Dacă până la ora 17:00 avea contract pe 4 luni, după ora 17:00 a avut contract pe un an şi jumătate. Urmează să luăm 300 de mii de euro. În momentul de faţă nu am găsit, dar ne trebuie un atacant, jucătorul şi-a dorit mult să plece. Salariul e mai mult dublu decât la noi. Era vorba să îl luăm pe Baeten, dar nu a răspuns la telefon nici nouă, nici celor de la FCSB„, a spus Ilie Lemnaru la digisport.ro.

Latifundiarul din Pipera era dispus să trimită un jucător la schimb. Este vorba despre William Baeten, cel pentru care a plătit 300.000 de euro în vară. Belgianul de 28 de ani a intrat în dizgraţia lui Becali şi tocmai a fost scos de pe lista UEFA.