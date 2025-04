"Jos pălăria!" Laszlo Balint, val de laude pentru jucătorii de la Oțelul după 3-0 cu Sepsi - Antena Sport

„Eu am crezut foarte mult în acești băieți când am semnat cu Oțelul. Faptul că nu reușim să primim gol este o dovadă a muncii și a seriozității.

(n.r. Dorinel Munteanu cunoștea foarte bine echipa) Așa este, dar noi am pregătit acest meci la fel ca pe oricare altul. Noi suntem pe un trend ascendent. Am avut momente în care am suferit, astăzi, ok, a fost acel șut la 0-0 și am surprins, dar în rest nu îmi aduc aminte o fază foarte periculoasă.

Trebuie să remarc efortul colectiv, echipa, spiritul și jos pălăria pentru jucătorii mei!”, a spus Laszlo Balint, la digisport.ro.

Sepsi – Oțelul 0-3

Meciurile Unirea Slobozia – Poli Iași 1-1 și Sepsi – Oțelul 0-3 au fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partidele au contat pentru etapa cu numărul 6 din play-out-ul Ligii 1.