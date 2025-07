U Cluj a transferat un fundaș crescut de AS Roma! Jucătorul a adunat peste 200 de meciuri în Italia - Antena Sport

FC Universitatea Cluj anunţă, miercuri, că a ajuns la un acord cu Elio Capradossi (29 de ani), fundaş central de origine ugandeză cu peste 200 de meciuri în Italia, atât la juniori, cât și la echipele de seniori.

Originar din Uganda, dar mutat în Italia, Elio Capradossi a început fotbalul la juniorii celor de la AS Roma. Capradossi a debutat la grupa U19 a „giallorossilor” în sezonul 2012-2013, iar în următorul an competiţional a reuşit să bifeze 14 apariţii şi chiar să marcheze de patru ori. Evoluţiile sale i-au adus şansa de a mai evolua încă două stagiuni pentru AS Roma U19, timp în care a mai strâns 41 de prezenţe în tricoul „romanilor”, culminând cu titlul de campion la „Primavera” din sezonul 2015-2016, în urma unei finale cu Juventus, în care Capradossi a purtat banderola de căpitan.

U Cluj l-a transferat pe Elio Capradossi, fundaș crescut de AS Roma

Înregimentat ca jucător al echipei „mari” a Romei, Capradossi a fost împrumutat la divizionara secundă Bari, odată cu începerea sezonului 2016-2017. În primul an la Bari, fundaşul cu dublă cetăţenie, ugandeză şi italiană, a jucat în 23 de meciuri în Serie B, motiv pentru care formaţia „roş-albă” a solicitat prelungirea împrumutului său pentru încă jumătate de an, până în iarna lui 2018. Apărătorul a rămas om de bază şi în prima parte a stagiunii 2017-2018, a evoluat în 14 partide în Serie B şi Cupa Italiei, dar s-a întors la Roma odată cu luna ianuarie, notează news.ro.

Revenit după perioada petrecută la Bari, Capradossi a făcut parte din lotul Romei în 13 partide disputate în perioada februarie-aprilie 2018, pentru ca în 6 mai, la un meci din deplasare cu Cagliari să îşi facă debutul în Serie A pentru AS Roma. În acea partidă, Elio a fost folosit titular în centrul defensivei „capitolinilor” şi a jucat 69 de minute în victoria echipei sale, scor 1-0. De asemenea, fundaşul ugandez a fost folosit 14 minute şi în ultima rundă, tot în deplasare, împotriva celor de la Sassuolo.

Pe unde a mai trecut Elio Capradossi

Vara lui 2018 i-a adus lui Capradossi un nou împrumut în Serie B, de această dată la Spezia, acolo unde, în primul an, a fost utilizat în 20 de partide şi a marcat de trei ori. Randamentul său i-a facilitat transferul la formaţia de ligă secundă în august 2019, iar în următoarele două stagiuni petrecute la Spezia, în Serie B (2019-2020) şi Serie A (2020-2021), apărătorul central a mai strâns 35 de prezenţe, contribuind şi cu două reuşite.