Jucătorul care l-a refuzat pe Gigi Becali! Motivul pentru care nu s-a realizat transferul la FCSB: "Nu-ţi dau bani la mişto!" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit cine este jucătorul care a refuzat să se transfere la FCSB. Patronul campioanei a transmis că Vladislav Blănuţă a fost aproape să semneze cu campioana, însă s-a răzgândit în ultimul moment.

Vladislav Blănuţă este împrumutat de FCU Craiova la U Cluj, de la începutul sezonului. Sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, atacantul de 22 de ani are cifre extrem de bune: şapte goluri marcate, în 19 meciuri bifate în Liga 1.

Jucătorul care l-a refuzat pe Gigi Becali şi nu s-a transferat la FCSB

Gigi Becali s-a declarat încântat de Vladislav Blănuţă şi era dispus să-i achite suma de transfer lui Adrian Mititelu, pentru a-l aduce pe atacant sub comanda lui Elias Charalambous.

Blănuţă însă nu a vrut să se transfere la FCSB, pe motiv că i-a fost „frică de Gigi Becali”. Adrian Mititelu a insistat şi el ca atacantul să meargă la formaţia roş-albastră, însă acesta a preferat împrumutul la U Cluj.

„Să vă spun, am negociat deja, era luat, doar să-l semnăm contractul, şi el a zis că nu vine la FCSB. Când era la Cluj, eram dispus să plătesc, 10% din transfer, terminasem toate negocierile, am încercat, am vorbit, nu a vrut să vină. Fiecare cere cât vrea.