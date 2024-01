Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a fost declarat liber de contract: "Suntem stupefiaţi de decizie" - Antena Sport

Ce declara Gigi Becali despre Andre Duarte

La sfârşitul sezonului trecut, Gigi Becali i-a transmis lui Adrian Mititelu că îl va lua pe Andre Duarte dacă acesta va rămâne liber de contract.

„Vreau să vorbesc și despre Mititelu, am văzut că a făcut declarații. Când l-am luat pe Compagno, am dat bani. L-am furat? Dacă îl iau pe Duarte, îl fur? Cum îl iau, cu macaraua? Am văzut că s-a luat Mititelu de impresar. Duarte are un contract. Dacă nu are contract, îl ia Becali, e simplu. Mititelu nu e stăpânul lui. Așa să-i spuneți lui Mititelu! N-am ajuns să ne fie frică de Mititelu, ar fi ultimul circ”, declara Gigi Becali.

„Cu excepția cazului Duarte, deși eu sunt convins că nu va putea fi liber mai devreme de 2024, în proporție de 95% rămân toți. Vreau să fac echipa puternică și să termin între primii 3-4 la anul.

Câte prostii spune Becali… nu mă interesează. Să îl ia, așa i-a luat și pe frații Costea și a uitat să îi mai plătească”, a declarat, în replică, Adrian Mititelu pentru digisport.ro.