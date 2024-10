Junior Morais, mesaj după gesturile lui Marius Șumudică din FCSB - Rapid 0-0! Ce a spus despre "faimoasa" geacă a antrenorului - Antena Sport

Junior Morais, mesaj despre gesturile lui Marius Șumudică din FCSB - Rapid 0-0! Colaj cu Junior Morais și Marius Șumudică / Captură AS.ro și Profimedia Junior Morais a transmis un mesaj după gesturile lui Marius Șumudică din FCSB – Rapid 0-0! Jucătorul a vorbit deschis despre actualul antrenor al giuleștenilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ La meciul cu marea rivală, Șumudică a făcut mai multe gesturi către galeria roș-albaștrilor. De asemenea, acesta a oferit și un moment amuzant la peluza unde se aflau fanii lui Rapid, atunci când aceștia i-au cerut „faimoasa geacă”. Junior Morais, mesaj despre gesturile lui Marius Șumudică din FCSB – Rapid 0-0! La momentul respectiv, Marius Șumudică a părut inițial că va arunca geaca în peluză, însă, mai apoi, s-a amuzat și le-a explicat suporterilor că nu va face acest lucru. Junior Morais a transmis că a văzut gesturile lui Marius Șumudică din cadrul derby-ului și rămâne convins că acesta este un tehnician foarte bun. De asemenea, brazilianul le-a sugerat celor de la Rapid să se axeze pe Cupa României, despre care a spus că este „cea mai apropiată șansă de a câștiga un trofeu”. Reclamă

Reclamă

Totodată, acesta a vorbit și despre „faimoasa” geacă a antrenorului și a spus că Șumudică mai avea astfel de articole vestimentare și în perioada în care antrena în Turcia.

„Da, am văzut ce a făcut. Șumudică e un antrenor foarte bun și cu siguranță a schimbat multe lucruri la Rapid. Și la ultimul meci au jucat foarte bine.

E nevoie de timp să poți să faci o echipă potentă, care să poată să se bată la campionat. Cu siguranță cred că anul ăsta pot să termine pe un loc de cupele europene.

Reclamă

„A venit el acum și chiar cred că a făcut echipă. Are nevoie de un pic timp și ușor-ușor cred că va face treabă la Rapid, așa cum a făcut peste tot. Cupa e cea mai apropiată șansă să câștige un trofeu. (n.r. despre geacă) Da, da. E frumoasă. Mai avea și în Turcia”, a spus Junior Morais, în cadrul unui eveniment. Marius Şumudică, noi detalii despre modul teribil în care a fost tratat de fanii FCSB Marius Şumudică a oferit noi detalii despre modul în care a fost tratat de ultraşii de la FCSB, în timpul derby-ului de pe Arena Naţională. Antrenorul Rapidului susţine că a fost scuipat şi că unii suporterii au aruncat în el cu biscuiţi. Răspunsul lui Şumudică a venit prin nişte semne obscene pe care le-a făcut spre tribună. La final, Şumi a aplaudat galeria Rapidului, care înjura copios rivala FCSB. „Ați văzut că un stadion întreg scanda tot felul de… Nu m-a deranjat, asta este… Știu că nu există chimie între noi, asta e, sunt rivalii mei, recunosc. Dacă m-ați pune, din București, îi respect mai mult pe cei de la Dinamo. Pentru mine, pe cei de la Dinamo, și ca mod de comportament, și ca galerie, îi respect mai mult decât pe cei de la FCSB. Și ei știu foarte bine lucrul acesta. Eu îi înțeleg… Există trivialități, există injurii… dar să ajungi să te scuipe… Am avut o brigadă în spatele băncii, mamă-mamă… Era pusă la punct dinainte de joc. Vai de capul meu! Ce mi-au auzit urechile… Și dacă nu m-au spălat… Noroc că am avut gluga la geacă mai înaltă și nu ajungea pe mine. Mi-a zis cineva «Dar ce ai pe geacă, vrăbiuțe cumva?».

Rămăseseră niște urme. Unul mi-a aruncat cu biscuiți, mâncase și bolul ăla neînghițit mi l-a aruncat direct pe guglă. Erau vreo 7-8 inși, foarte bine organizați… Le mai spuneam ălora din staff, «mai ridicați-vă și voi, să le împărțim».

Nu am intrat în conflict cu ei, i-am lăsat în pace, am tăcut, am tăcut, am tăcut… Asta e, îi înțeleg. Știu ce înseamnă Șumudică, ce înseamnă FCSB, ce înseamnă FCSB pentru Șumudică, ce înseamnă Șumudică pentru el”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Reclamă