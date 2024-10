Marius Şumudică, noi detalii despre modul teribil în care a fost tratat de fanii FCSB: "Să ajungi să te scuipe" - Antena Sport

Marius Şumudică, noi detalii despre modul teribil în care a fost tratat de fanii FCSB: "Să ajungi să te scuipe" Marius Şumudică / Profimedia Marius Şumudică a oferit noi detalii despre modul în care a fost tratat de ultraşii de la FCSB, în timpul derby-ului de pe Arena Naţională. Antrenorul Rapidului susţine că a fost scuipat şi că unii suporterii au aruncat în el cu biscuiţi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Răspunsul lui Şumudică a venit prin nişte semne obscene pe care le-a făcut spre tribună. La final, Şumi a aplaudat galeria Rapidului, care înjura copios rivala FCSB. Marius Şumudică, noi detalii despre modul teribil în care a fost tratat de fanii FCSB „Ați văzut că un stadion întreg scanda tot felul de… Nu m-a deranjat, asta este… Știu că nu există chimie între noi, asta e, sunt rivalii mei, recunosc. Dacă m-ați pune, din București, îi respect mai mult pe cei de la Dinamo. Pentru mine, pe cei de la Dinamo, și ca mod de comportament, și ca galerie, îi respect mai mult decât pe cei de la FCSB. Și ei știu foarte bine lucrul acesta. Eu îi înțeleg… Există trivialități, există injurii… dar să ajungi să te scuipe… Am avut o brigadă în spatele băncii, mamă-mamă… Era pusă la punct dinainte de joc. Vai de capul meu! Ce mi-au auzit urechile… Și dacă nu m-au spălat… Noroc că am avut gluga la geacă mai înaltă și nu ajungea pe mine. Mi-a zis cineva «Dar ce ai pe geacă, vrăbiuțe cumva?». Reclamă

Reclamă

Rămăseseră niște urme. Unul mi-a aruncat cu biscuiți, mâncase și bolul ăla neînghițit mi l-a aruncat direct pe guglă. Erau vreo 7-8 inși, foarte bine organizați… Le mai spuneam ălora din staff, «mai ridicați-vă și voi, să le împărțim».

Nu am intrat în conflict cu ei, i-am lăsat în pace, am tăcut, am tăcut, am tăcut… Asta e, îi înțeleg. Știu ce înseamnă Șumudică, ce înseamnă FCSB, ce înseamnă FCSB pentru Șumudică, ce înseamnă Șumudică pentru el”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Reacţia lui Gigi Becali după incidentele provocate de Şumudică

Gigi Becali nu l-a criticat pe Marius Şumudică, după ce a văzut comportamentul antrenorului de la Rapid. Patronul campioanei a susţinut că cel pe care a fost aproape să-l aducă la FCSB şi-a văzut doar interesul.

Reclamă

„E prieten cu el, ați văzut, a zis omul. Domne, prieten cu el, cutare, coleg de cameră. Nu a făcut omul nimic, care să-i reproșezi și lui Șumudică. Ce gesturi a făcut omul? Omul e antrenor la o echipă, își apără echipa lui, face tot ce poate face ca să câștige echipa lui. Ce a făcut omul, nu a făcut nimic”, a spus Gigi Becali, după FCSB – Rapid 0-0.

Reclamă