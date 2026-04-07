Victima accidentului provocat de Kader Keita a murit! Încadrarea penală a fotbalistului de la Rapid se schimbă

Femeia de 68 de ani care a fost lovită pe trecerea de pietoni de Kader Keita (25 de ani) a murit. Accidentul provocat de fotbalistul celor de la Rapid a avut loc în dimineaţa zilei de 3 martie, în sectorul 2 din Bucureşti. De atunci, victima era internată la Spitalul de Urgenţă Floreasca.

După accidentul provocat la începutul lunii trecute, Kader Keita s-a speriat şi a plecat de la locul accidentului. Câteva ore mai târziu, fotbalistul de la Rapid a fost identificat şi a fost reţinut pentru 24 de ore.

Procurorii au cerut atunci reţinerea sa pentru 30 de zile, lucru care nu s-a întâmplat însă. El a părăsit arestul şi a fost plasat sub control judiciar, măsură păstrată şi în urma apelului.

În urmă cu câteva zile, femeia de 68 de ani a fost operată la cap, dar starea ei s-a agravat şi a încetat din viaţă. Acum, încadrarea juridică se va schimba în cazul lui Kader Keita, urmând să se deschidă un dosasr penal pentru ucidere din culpă pe numele jucătorului din Coasta de Fildeş.

În România, uciderea din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. De asemenea, Keida este anchetat şi pentru altă infracţiune, părăsirea locului accidentului. De asemenea, şi această faptă se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.