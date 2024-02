Kyros Vassaras, verdict categoric la faza controversată din Dinamo - FC Hermannstadt! Explicaţiile preşedintelui CCA - Antena Sport

Reclamă

„În momentul în care mingea este jucată, doi jucători de atac se află în poziție de ofsaid fără să influențeze un adversar. Apărătorul, având controlul mingii, o degajează din interiorul propriei suprafețe de pedeapsă.

Mingea, după ce lovește corpul unui coechipier al apărătorului, ajunge la un atacant aflat în poziție de ofsaid, atacant ce are ocazia de a marca. Atacantul nu trebuie sancționat pentru poziția sa.

Mingea trimisă către poartă de atacant este oprită de un alt apărător aflat pe linia porții. Arbitrii video verifică situația de gol analizând dacă mingea a depășit în întregime linia porții.

Nu avem tehnologia goal-line, dar imaginile disponibile de la camerele de pe stadion demonstrează că nu există o dovadă clară pentru un gol marcat. În situația aceasta, jocul trebuia să continue, nu a fost ofsaid”, a declarat Kyros Vassaras, potrivit frf.ro.

Marius Măldărăşanu şi Dani Coman au răbufnit după meciul cu Dinamo

„Am văzut pe telefon. Am înţeles că toată lumea spune că vine mingea de la adversar. Jucătorul lui are controlul mingii, dar nu contează. Le-am zis jucătorilor că trebuie să fim perfecţi pentru că tot ce va fi la limită, le va da lor. Orice fază la limită pentru adversari va fi dată lor. Trebuie să fim prea perfecţi. Istoricul meciurilor cu VAR mă face să cred că tot ce va fi la limită va fi pentru ei. Eu nu am vorbit cu arbitrii pentru că vreau să rămân concentrat pe echipa mea. Mai sunt 6 puncte şi ne vom bate pentru ultima etapă”, a spus Marius Măldărăşanu la digisport.ro.

„A fost gol valabil. Cred că ar trebuie analizată faza asta mult mai atent de cei de la CCA. Am pierdut 3 puncte care ne puteau duce în playoff. VAR-ul ne ajută, dar cred că nici arbitrii nu sunt prea pregătiţi. Dacă nu suntem ca ceilalţi şi să ţipăm toată ziua pe la televizor, nu înseamnă că suntem slabi”, a spus şi Dani Coman.

