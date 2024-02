Dinamo - Hermannstadt LIVE TEXT (18:30). Ameninţaţi cu ultimul loc din Liga 1, "câinii" au o revanşă de luat. Echipele probabile - Antena Sport

Trebuie să ne adaptăm și să încercăm să scoatem cât mai mult din următoarele două meciuri. E surprinzător ca echipele care luptă la titlu să piardă cu echipă din partea a doua a clasamentului, dar nu e așa o mare surpriză”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Hermannstadt este pe locul 6 în Liga 1 după 27 de etape. Este despărţită doar prin golaveraj de urmăritoarea UTA, dar are rezultate mai slabe în meciurile directe. Sibienii au suferit un singur eşec în ultimele cinci etape.

Ce cerințe are Gabi Tamaș pentru a veni la Dinamo

Ce cerințe are Gabi Tamaș pentru a veni la Dinamo, înaintea întâlnirii cu Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor”. Echipa din Ștefan cel Mare pare să țină cont de sfatul primit de la Ionuț Lupescu, cel care i-a îndemnat să aducă oameni cu „expertiză fotbalistică”.

Potrivit gsp.ro, Tamaș nu își dorește să fie doar un om de decor în cadrul clubului și vrea să aibă un cuvânt important în ceea ce privește deciziile luate la Dinamo. Fostul fundaș este deja înscris la mai multe cursuri din cadrul FRF de management sportiv. În cazul în care negocierile cu Andrei Nicolescu vor decurge așa cum trebuie, Gabriel Tamaș va semna cu Dinamo:

„Are niște idei ferme, clare, s-a tot documentat în ultima vreme. S-a înscris și la niște cursuri ale Federației pentru viitorii manageri sportivi. Plus că are relații și în străinătate, a vorbit cu unul, cu altul.

De curând, a vorbit cu Cosmin Moți, care este de câțiva ani director tehnic la Ludogorets, dar și cu cei de la Hapoel Haifa, având cunoștințe în Israel, acolo unde a jucat.

Ideea este că Gabi Tamaș vrea să aibă un cuvânt în funcția pe care ar urma să o aibă, de la transferuri la tot ceea ce presupune meseria asta. Nu este yes-man să fie de decor. Dacă se va înțelege cu șefii lui Dinamo, atunci va fi de acord și va semna contractul, altfel, nu!”, susțin sursele gsp.ro.