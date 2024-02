Laszlo Dioszegi şi-a ieşit din minţi după ultimul transfer al lui Dan Şucu la Rapid: "N-am mai păţit aşa niciodată!" - Antena Sport

Reclamă

„Am primit 10% din prețul de vânzare, 250.000 de euro, iar împrumutul de 500.000 de euro a rămas în aer. Nici nu vreau să-mi mai dau cu părerea, pentru că noi așa ceva nu facem niciodată și consider că e un lucru despre nici măcar nu ar merita să vorbim, este un lucru care nu își are locul în fotbal și în viață.

Un contract e contract și cuvântul dat e mai presus decât orice contract, eu așa consider! Dar ei așa au decis, întotdeauna există și portițe, știm foarte bine, de aceea suntem și faimoși, că în țara noastră există foarte multe portițe, ei intră pe portițe. Noi în general intrăm pe poarta mare și sunt foarte mândru că intrăm pe poarta mare, niciodată nu să intrăm pe portițe.

Patronul lui Sepsi asigură: „Am primit o lecție”

Am primit banii, cei 25.000, mulțumim, asta e, mergem mai departe. Am primit o lecție, știm cum să facem data viitoare contractele, o să scriem acolo că și la împrumut 10% sau 5% trebuie să fie al clubului nostru, dacă o să mai facem vreodată o afacere așa cum am făcut cu Petrila. N-am mai pățit așa ceva niciodată, dar ei așa au considerat, că atât am avut contribuția noastră la succesul lui Petrila”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru prosport.ro.

Rapid a avut şi prima opţiune de cumpărare a fotbalistului de 23 de ani, pentru încă 250.000 de euro. CFR Cluj a păstrat un procent de 24% dintr-un viitor transfer.

Claudiu Petrila a revenit recent în acţiune, după o ruptură musculară care l-a ţinut departe de teren mai multe luni. El a intrat pe finalul partidei cu Oţelul Galaţi de etapa trecută şi se află în lotul lui Cristiano Bergodi pentru meciul de la Cluj.

În primele 11 etape, până la accidentare, Claudiu Petrila a marcat 4 goluri şi a oferit 6 pase de gol. Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, el este cotat la 1,8 milioane de euro.

