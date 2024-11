Lovitura dată de Mihai Rotaru! Suma pe care a plătit-o patronul Universităţii Craiova pentru a-l cumpăra pe un jucător de naţională - Antena Sport

Mihai Rotaru, anunţ despre viitorul lui Costel Gâlcă: „Există clauze!” Ce a spus despre varianta Cristi Chivu: „Am discutat!”

Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă despre viitorul lui Costel Gâlcă la Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a dat asigurări că postul antrenorului nu este în pericol şi va continua pe banca oltenilor.

După eşecul suferit cu Metalul Buzău, în Cupa României, viitorul lui Costel Gâlcă era unul incert. S-a zvonit că acesta are o clauză de reziliere de nu mai puţin de jumătate de milion de euro.

Mihai Rotaru nu a oferit detalii despre astfel de sume, mărturisind însă că nu s-a pus problema legată de clauzele din contract, deoarece nu a avut în plan să-l demită pe Costel Gâlcă.

Patronul Universităţii Craiova a transmis că şi Gâlcă va trebui să plătească o sumă de bani, în cazul în care se va despărţi de olteni, aceeaşi sumă pe care oficialii din Bănie trebuie să i-o plătească antrenorului, în cazul în care îl vor demite.

Totodată, întrebat despre Cristi Chivu, Mihai Rotaru a recunoscut că a fost interesat de serviciile fostului internaţional, pe vremea când el încă o pregătea pe Inter Primavera.

„Când am vrut să închei contractul cu un antrenor, l-am chemat, am stabilit o întâlnire şi i-am spus că lucrurile nu merg. Când m-am întâlnit cu Costel, l-am întrebat cum face să fie mai bine. Nu am discutat despre reziliere. Nu s-a întâmplat nimic.

(N.r. Gâlcă e în pericol) Azi nu e în niciun pericol. Din punct de vedere al conducerii, nu se pune problema. Nu s-a discutat de nicio clauză, există clauze, nu am stat să analizez contractul. Dacă voiam să încheiem, mă pregăteam, dar nu s-a pus problema, nu am discutat de clauze”, declara Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.