Mihai Rotaru, anunţ despre viitorul lui Costel Gâlcă: "Există clauze!" Ce a spus despre varianta Cristi Chivu: "Am discutat!" - Antena Sport

Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă despre viitorul lui Costel Gâlcă Mihai Rotaru, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă despre viitorul lui Costel Gâlcă la Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a dat asigurări că postul antrenorului nu este în pericol şi va continua pe banca oltenilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După eşecul suferit cu Metalul Buzău, în Cupa României, viitorul lui Costel Gâlcă era unul incert. S-a zvonit că acesta are o clauză de reziliere de nu mai puţin de jumătate de milion de euro. Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă despre viitorul lui Costel Gâlcă la Universitatea Craiova Mihai Rotaru nu a oferit detalii despre astfel de sume, mărturisind însă că nu s-a pus problema legată de clauzele din contract, deoarece nu a avut în plan să-l demită pe Costel Gâlcă. Patronul Universităţii Craiova a transmis că şi Gâlcă va trebui să plătească o sumă de bani, în cazul în care se va despărţi de olteni, aceeaşi sumă pe care oficialii din Bănie trebuie să i-o plătească antrenorului, în cazul în care îl vor demite. Totodată, întrebat despre Cristi Chivu, Mihai Rotaru a recunoscut că a fost interesat de serviciile fostului internaţional, pe vremea când el încă o pregătea pe Inter Primavera.

„Când am vrut să închei contractul cu un antrenor, l-am chemat, am stabilit o întâlnire şi i-am spus că lucrurile nu merg. Când m-am întâlnit cu Costel, l-am întrebat cum face să fie mai bine. Nu am discutat despre reziliere. Nu s-a întâmplat nimic.

(N.r. Gâlcă e în pericol) Azi nu e în niciun pericol. Din punct de vedere al conducerii, nu se pune problema. Nu s-a discutat de nicio clauză, există clauze, nu am stat să analizez contractul. Dacă voiam să încheiem, mă pregăteam, dar nu s-a pus problema, nu am discutat de clauze.

Este în oglindă clauza şi pentru noi şi pentru el, cât trebuie să ne dea nouă că vrea să plece, e confidenţial. Sunt anumite condiţii, nu le ştiu. Când se termină contractul, nu mai funcţionează.

A făcut şi el un şoc la echipă, a avut acţiunile lui cât să-i motiveze. L-am felicitat după meci, pentru cum s-au prezentat. (N.r. Despre Cristi Chivu) Am avut o discuţie, nu directă, era la Primavera. La momentul respectiv a spus că vrea să-şi continue contractul. Nici nu am discutat personal, dar a fost întrebat, şi a zis că nu ia în calcul pentru că voia să-şi continue contractul la Primavera. Avem şi noi nişte criterii, nu pot fi îndeplinite în totalitate, că asta ar însemna să-i avem pe Guardiola şi Klopp la un loc”, a declarat Mihai Rotaru, conform fanatik.ro. „Nu sunt vânător de clauze!” Costel Gâlcă a dat cărțile pe față despre plecarea de la Universitatea Craiova Antrenorul oltenilor a transmis ferm faptul că nu s-a pus problema să plece de pe banca Universității Craiova, în ciuda rezultatelor modeste din ultima perioadă. „Hai să vă spun, există o clauză care îmi asigură continuitatea muncii. Nimic mai mult. Am vazut fel și fel de discuții în mass-media dar nu au fost probleme. Unii speculează. Nu sunt un „vânător de clauze”, sunt aici pentru a continua, și așa cred că antrenorii ar trebui să aibă siguranță pentru a lucra. Nu s-a pus problema de plecare în niciun moment. E normal să fii nemulțumit după ce pierzi în cupă și echipa ar fi trebuit să aibă mai multe puncte. Dar sunt mulțumit, având în vedere că nu am avut toți jucătorii valizi. Cu siguranță am fi arătat altfel și am fi avut alt ritm de joc. V-am spus, încercăm să câștigăm fiecare meci, e important să creștem și să acumulăm puncte din 3 în 3”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă, după Universitatea Craiova – FCSB 1-1.

