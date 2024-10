Lovitură financiară importantă pentru Dinamo! "Câinii" au anunţat suma pe care au încasat-o din biletele la Dinamo - FCSB! - Antena Sport

„Câinii” au anunţat suma pe care au încasat-o din biletele la Dinamo – FCSB! Derby-ul Dinamo – FCSB va fi în format LIVE TEXT duminică, de la ora 21:00, pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a încasat deja circa 350.000 de euro, iar conducerea „câinilor” se aşteaptă ca suma să fie şi mai mare.

Lovitură financiară importantă pentru Dinamo! „Câinii” au anunţat suma pe care au încasat-o din biletele la Dinamo – FCSB!

„Am fost optimist de la început și chiar am crezut în acest target de 40.000 de bilete vândute pentru derby-ul cu FCSB. Astăzi, cu trei zile înainte de marele meci, pot confirma că am depășit deja 38.000 de bilete vândute. Pot confirma că am depășit deja 38.000 de bilete vândute.

Tradiția ne arată că aproximativ 10% dintre spectatori își cumpără biletele direct de la casă, ceea ce înseamnă că ne putem aștepta la cel puțin 3.800 de spectatori suplimentari. Sper să depășim recordul stabilit în mai 2013, când am avut 43.789 de spectatori. (n.r.: despre suma încasată) Undeva pe acolo (n.r. 350.000 de euro)”, a declarat directorul de marketing al lui Dinamo, Romeo Bănică, citat de Radio Dinamo.

Florentin Petre, mesaj savuros înainte de Dinamo – FCSB: „Aşteptăm orice informaţie de la Gigi Becali!”

Florentin Petre a transmis un mesaj savuros înainte de Dinamo – FCSB. Secundul lui Zeljko Kopic a transmis că este atent la ceea ce declară Gigi Becali, înaintea derby-ului de duminică.