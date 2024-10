"O echipă făcută la televizor!" Cornel Dinu, discurs furibund înainte de Dinamo - FCSB! Ce avantaj crede că au "câinii" - Antena Sport

Cornel Dinu a avut un discurs furibund, înainte de derby-ul dintre Dinamo şi FCSB. Acesta a transmis că echipa lui Zeljko Kopic va avea un avantaj în duelul „de foc” cu marea rivală.

Derby-ul dintre Dinamo şi FCSB se va disputa duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională. Partida va fi în format live text, pe AS.ro.

Cornel Dinu, discurs furibund înainte de Dinamo – FCSB

Cornel Dinu a prefaţat confruntarea de pe cel mai mare stadion al ţării şi a tras concluziile. Acesta consideră că Dinamo poate câştiga derby-ul, mărturisind că echipa din Ştefan cel Mare are avantajul de a fi construită şi antrenată de aceleaşi persoane.

În acest context, Dinu a amintit de implicarea lui Gigi Becali de la FCSB şi de cum acesta intervine şi realizează schimbările sau primul 11. „Procurorul” a recunoscut însă că roş-albaştrii au un lot mai valoros decât „câinii”, însă anunţă că duelul va fi echilibrat.

„Un derby echilibrat, dar poate să fie dezechilibrat prin felul în care sunt conduse echipele. Dinamo are un avantaj, chiar dacă jucătorii de la FCSB sunt mai puternici. E vorba de un joc de echipă. Întotdeauna se pune problema ca echipa care are un surplus de jucători în formă se apropie de victorie, sper să fie Dinamo. Mai are un avantaj puternic, că FCSB este formată după părerile şi gusturile pe care le are Gigi Becali, care se amestecă în asta.