"M-a șocat!" Dan Petrescu, la pământ după FCSB - CFR Cluj 3-2: "Nu am înțeles nimic" - Antena Sport

E vorba de experiență. Au experiență mult mai mare. Noi avem mulți jucători noi. Ei l-au pierdut doar pe Coman. Când ai experiență, e mai ușor. Jucătorii noștri nu au luat campionate. Noi trebuie să ne gândim la fiecare meci. Dacă pierzi, ce faci? Nici în campionat nu suntem siguri că mergem în Europa. La cum arată clasamentul… Joi vine Farul cu o zi în plus de odihnă, Alibec e în formă. Noi o să suferim, drumul până la Cluj. Am avut un meci intens azi.

„Ați văzut cu toții. 40 de minute s-a jucat la o poartă. Nici nu au ajuns la poartă. E clar că nu am fost destul de incisivi dar am dominat. Pur și simplu ne-am bătut singuri. E clar că ne-am revenit, dar au fost greșeli mari de tot. Așa a fost tot campionatul. Fără să încerce, cei de la FCSB au dat 3 goluri.

Matematic mai sunt șanse, dacă cei de la FCSB mai pierd vreo 2-3 meciuri. Nu putem să spunem că ne dăm bătuți. Să vedem ce facem joi, avem nevoie de moral. Meciul ăsta m-a șocat, nu am înțeles nimic. Am reintrat bine în meci, dar e păcat. Am fost bolnav, nici antrenament nu am făcut de dimineață. Să dai out de poartă la VAR nu am mai văzut. Dar nu ar trebui să spunem ceva de arbitru că nu a fost influențat de arbitru meciul”, a declarat Dan Petrescu, la digisport.ro.

Cum arată clasamentul Ligii 1 după FCSB – CFR Cluj 3-2

FCSB a câștigat cu 3-2 derby-ul cu CFR Cluj, de pe Arena Națională, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1. Campioana României a obținut o victorie extrem de importantă și a făcut un pas mare către un nou titlu.

Cisotti, cu o dublă, și Vlad Chiricheș au fost marcatorii celor de la FCSB în meciul de pe Arena Națională. Pentru echipa lui Dan Petrescu a marcat Louis Munteanu. Atacantul naționalei de tineret a marcat din două încercări, după ce penalty-ul său fusese apărat în primă fază de Târnovanu.