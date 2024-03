"M-am nenorocit" Marius Şumudică a anunţat scenariul care l-ar face să nu mai iasă din casă: "Ar fi o dramă" - Antena Sport

Reclamă

„Eu nu am înţeles atunci cum au putut să te scoată (n.r. – CSA Steaua) din Cupă. Eu, ca rapidist… să mă scoată CSA din Cupă şi să-mi ia campionatul FCSB în ultima etapă cu mine pe Giuleşti… M-am nenorocit! Nu mai ies din casă. Ar fi dramă!”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.

Rapid a pierdut primul meci din play-off. Farul s-a impus în Giuleşti, iar echipa lui Cristiano Bergodi se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, cu 28 de puncte. FCSB este lider, cu 35 de puncte.

„Chiar am văzut acum o secvență la televizor când se făcea tam-tam că aduceam injurii galeriei de la FCSB la meciul cu FCSB. Am scandat ce scanda tot stadionul, este adevărat că am făcut-o și în postura de antrenor al Astrei în cabină după ce am câștiga campionatul.

Am făcut ceea ce simt, îmi cer scuze pentru vocabular, nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor. Când se ridică lumea în picioare și cântă imnul Rapidului îmi dau lacrimile. Nu mă pot schimba, voi cânta întotdeauna dacă mă voi duce pe Giulești sau pe un stadion unde joacă Rapid. Ăsta sunt și nu o să mă ascund niciodată. Am putut să mă duc la FCSB de două, trei ori și nu m-am dus”, a spus Marius Șumudică, la fanatik.ro.

