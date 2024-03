Marius Șumudică a explicat de ce i-a înjurat pe fanii FCSB, la derby-ul cu Rapid: „Am făcut ceea ce am simțit” - Antena Sport

Reclamă

„Chiar am văzut acum o secvență la televizor când se făcea tam-tam că aduceam injurii galeriei de la FCSB la meciul cu FCSB. Am scandat ce scanda tot stadionul, este adevărat că am făcut-o și în postura de antrenor al Astrei în cabină după ce am câștiga campionatul.

Am făcut ceea ce simt, îmi cer scuze pentru vocabular, nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor. Când se ridică lumea în picioare și cântă imnul Rapidului îmi dau lacrimile. Nu mă pot schimba, voi cânta întotdeauna dacă mă voi duce pe Giulești sau pe un stadion unde joacă Rapid.

Ăsta sunt și nu o să mă ascund niciodată. Am putut să mă duc la FCSB de două, trei ori și nu m-am dus”, a spus Marius Șumudică, la fanatik.ro.

Mihai Stoica a reacționat, după ce l-a văzut pe Marius Șumudică înjurând fanii FCSB la derby-ul cu Rapid. Oficialul vicecampioanei a avut o singură nelămurire, după ce a văzut imaginile cu „Șumi”.

Managerul general de la FCSB nu a dorit să comenteze imaginile apărute în spațiul online, cu Marius Șumudică. Totuși, „MM” s-a întrebat dacă fostul antrenor de la Gaziantep știa că este filmat, în momentul în care cânta, alături de galerie.

„Nu comentez în niciun fel, chiar nu am ce să comentez la aşa ceva. O singură întrebare am. Ştia că e filmat?”, a spus Mihai Stoica, la orangesport.ro. Marius Șumudică nu este însă la primul derapaj de acest gen. În perioada în care o antrena pe Astra Giurgiu, Marius Șumudică a scandat aceleași cuvinte, în vestiarul echipei. Interesant este faptul că, la momentul respectiv, la Astra juca și Denis Alibec, care avea să se transfere la FCSB. În imaginile de atunci, atacantul putea fi observat în timp ce nu cânta, alături de restul colegilor.

