"M-am rugat de Gică Hagi!" Marius Şumudică, anunţ despre transferul lui Denis Alibec la Rapid: "E copilul meu de suflet" - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut un anunţ despre transferul lui Denis Alibec la Rapid. Antrenorul giuleştenilor a recunoscut faptul că şi-a dorit ca atacantul să vină sub comanda sa în Giuleşti, înainte ca oficialii de sub Grant să ajungă la o înţelegere cu Elvir Koljic.

Denis Alibec a marcat un gol superb, în duelul dintre Farul şi Rapid, duel câştigat de giuleşteni cu 3-1.

Marius Şumudică, anunţ despre transferul lui Denis Alibec la Rapid

La finalul meciului, Marius Şumudică a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Denis Alibec, mărturisind că are o relaţie specială cu acesta. Antrenorul de la Rapid a dezvăluit că a discutat cu Gică Hagi în privinţa unui transfer al atacantului, în Giuleşti.

Mutarea a picat însă, dat fiind faptul că Rapid l-a transferat pe Elvir Koljic. Marius Şumudică are încredere deplină şi în atacantul bosniac, mărturisind că acesta trebuie să ajungă să evolueze şi în naţionala sa.

„Alibec, pentru mine, e unul dintre cei mai buni atacanți, va rămâne copilul meu de suflet și nu îi aduc aceste laude pentru că am lucrat cu el și am trăit performanțe incredibile cu el. Îl iubesc, Farul are nevoie de Alibec. Cu tot respectul pentru ceilalți jucători, Farul fără Alibec este ca nunta fără lăutari.