Denis Alibec, devastat după Farul - Rapid 1-3: "Suntem dezamăgiţi şi supăraţi! Meritam mai mult" - Antena Sport

Denis Alibec a fost devastat după Farul – Rapid 1-3. Atacantul Farului a marcat un gol superb în prima repriză cu Rapid şi a mai avut o ocazie monumentală în startul celei de-a doua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec a spus că echipa sa merita mai mult de la acest meci, dar a avut puterea să îi felicite pe cei de la Rapid pentru victorie şi pasul uriaş pe care l-au făcut pentru calificarea în playoff.

Denis Alibec, devastat după Farul – Rapid 1-3

„Suntem dezamăgiți, supărați, cred că meritam mai mult de la meciul acesta. Am început repriza a doua foarte bine, trebuia să marcăm. Dacă reușeam să marcăm, eu zic că am fi câștigat și meciul. Așa a fost să fie și felicitări Rapidului pentru play-off.

Au fost multe meciuri în sezonul acesta când în momentele cheie nu am reușit să gestionăm foarte bine. Mergem înainte, nu avem ce să facem. Trebuie să fim împreună și să ne bucurăm de fotbal. Altfel nu avem cum să câștigăm. Mă bucur că am reușit să marchez, pentru că nu mai reușisem de mult și mi-a dat puțin moral. Dacă reușeam să marchez și atunci când l-am driblat pe Marian, poate era altfel. Mi s-a blocat mingea în teren și am dat cu exteriorul. Încercăm să câștigăm celelalte meciuri și să facem o figură frumoasă”, a spus Denis Alibec la digisport.ro.

Denis Alibec, gol superb în Farul – Rapid! Atacantul s-a dus imediat la Gică Hagi

Denis Alibec a marcat un gol superb în partida Farul – Rapid. În minutul 17, Alibec a fost angajat în careu şi a avut o reluare de efect. A trimis din voleu, acrobatic, cu stângul, fără nicio şansă pentru portarul Aioani, care cu doar un minut înainte îşi salvase echipa la un şut tot al lui Alibec.