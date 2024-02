"Mă rugam să intre mingea!" Eroul lui Hagi cu Sepsi, discurs sincer: "Nu m-am putut bucura sută la sută!" - Antena Sport

Discursul lui Contrantin Grameni

Sepsi – Farul 0-1 Constantin Grameni, eroul lui Hagi cu Sepsi, a avut un discurs sincer după ce a marcat golul decisiv al partidei. Constantin Grameni a recunoscut că a avut emoţii în momentul în care golul său a fost analizat de cei de la VAR.

„Mă rugam să intre. Când am văzut că arbitrul a verificat, nu m-am putut bucura sută la sută. Nu prea am jucat în prima repriză, ei ne-au dominat. A doua repriză am avut ocaziile mai mari. Noi ne bucurăm, am luat cele 3 puncte. Oţelul e o echipă foarte bună. Aveam nevoie de victorie”, a spus şi Dina Grameni la digisport.ro.