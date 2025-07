"Sunt dezamăgit" Ioan Ovidiu Sabău, ultimatum pentru jucători după U Cluj - UTA 1-1: "Sper că au înțeles" - Antena Sport

Voi avea discuții individuale, sunt jucători pe care mă bazez, în unele momente îi laud, dar când e rău trebuie să realizezi, să îți schimbi atitudinea și să te comporți total diferit”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la digisport.ro.

Dan Nistor a avut o reacţie dură după U Cluj-UTA 1-1. Liderul “şepcilor roşii” a ratat cu poartă goală în minutul 29, dar şi-a criticat colegii. A fost extrem de nemulţumit de jocul echipei, dar şi de scor, după ce echipa sa a pierdut primele două puncte în Liga 1 din acest sezon.

U Cluj și UTA au remizat, scor 1-1, în etapa cu numărul 2 din Liga 1. În minutul 29, Dan Nistor a primit o minge în careu, dar a nimerit doar bara transversală din 7 metri.

Arădenii au deschis scorul prin Zsori, în minutul 30, imediat după ratarea lui Dan Nistor. Gazdele au forţat în repriza secundă şi au egalat prin Capradossi, în minutul 57, care a finalizat cu capul o centrare a lui Nistor. La finalul partidei, Dan Nistor era extrem de supărat pe jocul echipei sale, dar s-a bucurt că nu au pierdut. De asemenea, veteranul clujenilor a vorbit și despre meciul cu Ararat-Armenia din preliminariile Conference League, de joia viitoare.

“Ne bucurăm că am reușit să revenim. Una peste alta, am reușit să nu pierdem. Azi chiar voiam să câștigăm. Cred că am făcut un joc destul de slăbuț. Ne așteaptă un meci important în Armenia, trebuie să nu ne facem de râs. Am avut multe șuturi, avem jocul de posesie, însă nu a reușit azi. Încet-încet se vor integra jucătorii noi. E un meci foarte important, atât pentru mine, cât și pentru echipă. Nu vreau să mai trăiesc ceea ce am pățit cu Universitatea Craiova în anii trecuți, cu Tbilisi”, a declarat Dan Nistor, la finalul partidei cu UTA, conform sursei citate.