Marius Măldărășanu a „tunat” și și-a făcut praf jucătorii, după eșecul cu FCSB: „Cel mai slab joc de după promovare” - Antena Sport

De asemenea, Măldărășanu a dezvăluit faptul că Baba Alhassan nu mai intră în calculele sale, având în vedere faptul că acesta se gândește la transferul la FCSB.

„Este cel mai slab joc al nostru de după promovare, nu îmi explic. Prima repriză a fost execrabilă. Au fost mai buni decât noi la toate capitolele. Nu aveam cum să scoatem ceva din acest joc. Am arătat ca o echipă mică ce se bate la locurile de baraj şi nicidecum la playoff. Nu vreau să dau cu piciorul la munca de până acum, dar ăsta e adevărul. Dacă am fis marcat primii, poate era altceva. Repet, au fost peste noi. E o echipă care se va bate la titlu.

Sperăm să spălăm ruşinea cu Sepsi. Alhassan a ieşit din calcule, se gândeşte la FCSB. Pe undeva îl şi înţeleg, e un jucător tânăr. Sunt zile destul de multe până joi. Mă îngrijorează cum arătat acum. Am şi dat câteva declaraţii pentru a linişti vestiarul. Nu era neliniştit doar vestiarul Rapidului, ci şi al nostru. Nu era nimic real, că eu aş fi pe lista lor. Nimeni nu a vorbit cu mine. Acum ceva timp am zis că nu sunt pregătit mental. Nu se pune problema să merg la Rapid. Apar momente grele în viaţa fiecărei echipe. Mai sunt etape multe”, a spus Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro.

Darius Olaru, cu picioarele pe pământ după „dubla” fabuloasă din meciul cu FC Hermannstadt

După meciul de pe Arena Națională, căpitanul celor de la FCSB a fost în culmea fericirii. Acesta s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale și este de părere că formația pregătită de Elias Charalambous a făcut un meci senzațional. De asemenea, a fost fericit și pentru că a reușit să înscrie două goluri în poarta sibienilor pregătiți de Marius Măldărășanu.

„Cred că am făcut, ca echipă, un joc foarte bun. Am intrat foarte montați, trebuia să obținem cele 3 puncte. Golurile, cred eu că și alții le-ar fi marcat. Mă bucur că am marcat, sper că mereu voi face asta. Așa au fost fazele, m-au găsit acolo, mă bucur că le-am tratat bine.

Aici am mult mai multe situații de a marca, mă bucur că le pot fructifica. Cred că am și mai multe ocazii, trebuie să continuăm la fel. Nu mă gândesc la oferte, avem un alt meci, trebuie să câștigăm și acolo, iar apoi vom vedea. După părarea mea trebuia să câștigăm și în etapa trecută, ne-am fi asigurat locul 1 în vacanța de iarnă”, a spus Darius Olaru, potrivit sursei citate anterior.