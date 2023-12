Darius Olaru, cu picioarele pe pământ după „dubla” fabuloasă din meciul cu FC Hermannstadt: „Și alții puteau marca golurile” - Antena Sport

Reclamă

Totuși, acesta a ținut să menționeze faptul că și alți jucători ar fi putut să marcheze aceste goluri și că nu se consideră mai bun, chiar dacă a reușit această performanță.

„Cred că am făcut, ca echipă, un joc foarte bun. Am intrat foarte montați, trebuia să obținem cele 3 puncte. Golurile, cred eu că și alții le-ar fi marcat. Mă bucur că am marcat, sper că mereu voi face asta. Așa au fost fazele, m-au găsit acolo, mă bucur că le-am tratat bine.

Aici am mult mai multe situații de a marca, mă bucur că le pot fructifica. Cred că am și mai multe ocazii, trebuie să continuăm la fel. Nu mă gândesc la oferte, avem un alt meci, trebuie să câștigăm și acolo, iar apoi vom vedea. După părarea mea trebuia să câștigăm și în etapa trecută, ne-am fi asigurat locul 1 în vacanța de iarnă”, a spus Darius Olaru, potrivit digisport.ro.

După meciul din etapa a 20-a, FCSB mai are o singură partidă de jucat, în acest an. Este vorba despre duelul cu Poli Iași, care va avea loc pe data de 19 decembrie.

Darius Olaru, „dublă” de senzație în FCSB – FC Hermannstadt. A deschis scorul în minutul 22

În minutul 22 al partidei, Alexandru Băluță se afla într-o zonă periculoasă, mai exact în careul echipei din Sibiu. Jucătorul vicecampioanei a reușit să trimită o centrare în cealaltă parte a careului, acolo unde era Darius Olaru.

Căpitanul echipei pregătite de Elias Charalambous era într-o poziție excelentă și a lovit mingea din prima. Balonul trimis de acesta, din voleu, s-a oprit direct în poarta celor de la FC Hermannstadt, având în vedere faptul că portarul lui Marius Măldărășanu a fost surprins de execuția mijlocașului de la FCSB Astfel, scorul de pe tabelă a fost modificat, iar „roș-albaștrii” s-au aflat în avantaj, datorită golului marcat de Olaru. Interesant este faptul că mijlocașul echipei naționale a ajuns într-o poziție în care, în mod normal, ar fi trebuit să se afle un atacant. Totuși, această tactică a vicecampioanei se pare că a dat roade încă din debutul partidei. De asemenea, Darius Olaru a reușit „dubla” în minutul 45 al partidei. Căpitanul „roș-albaștrilor” a trimis un șut pe jos, de la distanță, și l-a învins, din nou, pe Căbuz. Astfel, Olaru a ajuns la cel mai bun sezon din punct de vedere al cifrelor, de când s-a transferat la FCSB. A ajuns la 10 goluri stagionale, odată cu aceste reușite.