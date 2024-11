Marius Şumudică a anunţat posibilul transfer de 3 milioane de euro de la Rapid - Antena Sport

Andrei Borza are două oferte de a părăsi Rapidul, chiar în această perioadă de mercato. Marius Şumudică este cel care a anunţat că două echipe, una din Serie A şi alta din Arabia Suadită, sunt pregătite să îi achite cluza de reziliere a contractului cu giuleştenii.

Asta ar însemna ca Rapid să încaseze trei milioane de euro. Mai mult, fundaşul de 19 ani cotat la 1.5 milioane de euro ar urma să primească un salariu anual de un milion de euro.

Rapid, ofertă de 3 milioane de euro pentru Andrei Borza

”Există doar interes la Borza, nu ne putem opune. Sunt două variante, una din Serie A, alta din Arabia Saudită, care achită direct clauza. Are o clauză în jur de 3 milioane, 3,5 milioane. El a crescut foarte mult, își dorește să meargă în Europa. El nu juca când am venit eu aici, îl prinde acest sistem.

Eu cred că are o marjă foarte mare de creștere. Este încă doi ani under, are și Campionatul European în vară, acolo își poate etala toate calitățile.

M-a cucerit când a spus că vrea să joace în Europa. Pe mine m-a sunat un impresar din Emiratele Arabe că vor în ianuarie să îi plătească clauza și că îi dau salariu un milion de euro. El nu este interesat, îl felicit că a crescut enorm. Cred că va fi următorul jucător al echipei naționale”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.