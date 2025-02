Marius Şumudică a făcut anunţul despre plecarea lui Clinton N'Jie: „Nu-i găsesc cipul! Slabe șanse să mai rămână” - Antena Sport

Marius Şumudică a anunțat ce se întâmplă cu viitorul lui Clinton N’Jie la Rapid. Camerunezul în vârstă de 31 de ani are șanse mari să plece din Ciulești în această vară, după ce nu s-a ridicat la așteptările antrenorului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La doar 6 luni după ce N’Jie a fost transferat de gruparea din Grant, Marius Şumudică a mărturisit că fotbalistul este departe de forma pe care o promisese.

Marius Şumudică a dat verdictul despre Clinton N’Jie. Camerunezul ar putea pleca de la Rapid în vară

Tehnicianul în vârstă de 53 de ani a dezvăluit că nu reușește să-i găsească „cipul” camerunezului pentru a-l face să dea 100% atunci când se află pe teren. Mai mult, Şumi a mărturisit că N’Jie este introvertit, lucru care îi îngreunează munca cu echipa. Vârful în vârstă de 31 de ani a ratat stagiul de pregătire din iarnă pentru că nu a obținut viza pentru cantonamentul din Dubai.

„Dacă aș ști și eu ce are, crede-mă că l-aș face Pele. Dar nu știu… Ăsta cred că e sigurul jucător căruia nu-i găsesc cipul. E clar că a pierdut două perioade de pregătire. Patru luni și jumătate în vară, plus acum, cantonamentul din Dubai.

Așa e el de când a venit, e un jucător mai introvertit. Mă uitam și ieri. OK, nu poate să facă unele lucruri, dar când pune piciorul pe minge am crezut că are magiun. Și la faza golului, dacă nu mă înșel, îi dă un călcâi lui Gojkovic când scoate mingea aia…