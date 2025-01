Marius Şumudică a anunţat ce se întâmplă cu Clinton N'Jie: "Nu vreau să deschid cutia Pandorei!" Mesaj după ce atacantul a fost lăsat "acasă" - Antena Sport

Marius Şumudică, la finalul unui meci / Profimedia Marius Şumudică a anunţat ce se întâmplă cu Clinton N’Jie, înainte ca Rapid să dispute primul meci oficial din 2025, cu Poli Iaşi, în Liga 1. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit că atacantul va face parte din lotul său, pentru duelul cu moldovenii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rapid o va întâlni pe teren propriu pe Poli Iaşi. Partida din etapa a 22-a din Liga 1 se va disputa luni, de la ora 20:00. Marius Şumudică a anunţat ce se întâmplă cu Clinton N’Jie Înaintea partidei Rapidului cu Poli Iaşi, Marius Şumudică a oferit mai multe detalii despre situaţia lui Clinton N’Jie. Atacantul a fost lăsat „acasă” de giuleşteni şi nu a putut face deplasarea în cantonamentul din Dubai, deoarece nu şi-a primit viza. Şumudică a dezvăluit că în ciuda acestui fapt, N’Jie s-a antrenat alături de echipa a doua a giuleştenilor. Atacantul este însă în urmă cu pregătirea şi va lăsat pe bancă la duelul cu Poli Iaşi. „N’Jie se pregăteşte de 12 zile, s-a pregătit cu echipa a doua, Elite, echipa care a rămas la Bucureşti. Vom vedea, mâine este pe bancă. Reclamă

Va trebui să intre în programul echipei. Îmi pare rău pentru el şi mai departe nu vreau să deschidem cutia Pandorei, care au fost motivele pentru care nu a ajuns N’Jie. În momentul de faţă mă concentrez pe ce am în cabină şi nu ştiu absolut nimic despre următorii transferuri la Rapid”, a declarat Marius Şumudică.

Marius Şumudică, anunţ de ultimă oră despre viitorul său la Rapid

Marius Şumudică a făcut un anunţ de ultimă oră despre viitorul său la Rapid. În spaţiul public au apărut informaţii conform cărora antrenorul Rapidului ar fi dorit de turcii de la Kayserispor.

„Tot timpul au existat variante despre mine şi nu ascund acest lucru. În momentul când am venit la Rapid, nu am venit să fiu pasager. Şi mă interesează opinia celor doi acţionari. Domnul Şucu şi Angelescu decid în ceea ce îl priveşte pe Şumudică. Nu am promis decât că mă voi bate pentru un trofeu, şi mă refer la Cupa, şi să duc echipa în playoff. Am primit şi eu, am văzut pe Twitter, mi s-au trimis mesaje din partea suporterilor de acolo. Nu iau în calcul nicio ofertă în cazul de faţă”, a spus Marius Şumudică.

