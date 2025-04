Marius Şumudică a început să ţipe în timpul interviului, după Rapid - FCSB 1-2: "Cum naibii? Ce să fac?!" - Antena Sport

Marius Şumudică, antrenorul Rapidului, a fost un car de nervi după înfrângerea cu FCSB, din etapa a şasea a play-off-ului Ligii 1. Campioana en-titre s-a impus cu 2-1 în Giuleşti şi a făcut un pas uriaş în lupta la titlu.

Meciul de duminică seară nu a fost lipsit de controverse, iar arbitrajul a fost, din nou, în centrul atenţiei. La finalul partidei, Marius Şumudică s-a revoltat şi a acuzat maniera de arbitraj.

Marius Şumudică a răbufnit după Rapid – FCSB 1-2: „Cum naibii e un singur unghi?”

Rapid a avut un gol anulat în prima repriză, pentru o intervenţie neregulamentară a lui Burmaz asupra lui Adrian Şut. Pe lângă faptul că Marius Şumudică este de părere că faza este 50-50, el este deranjat de modul în care se analizează fazele de către VAR, în comparaţie cu meciurile celorlalte echipe:

„Sunt specialiști, e domnul Vassaras, vreau să îi văd cum ies și să spună… s-a greșit, trebuia să fie pentru Rapid! Acum, Burmaz ia mingea, eu zic că e 50-50, s-au găsit 8 unghiuri! La meciul cu Universitatea Craiova mi s-a spus că e un singur unghi! Cum naibii când joacă Rapid e un singur unghi și pentru echipele adverse sunt 8?! Ce să fac, ca antrenor? Ce să fac?

Nu poți așa.. te antrenezi zi de zi, vii la muncă. Când am meritat să fim înfrânți am ieșit în fața dumneavoastră, în fața suporterilor, am tărie de caracter! Dar ce să faci astăzi?