Gigi Becali l-a ironizat pe Marius Şumudică, după Rapid - FCSB 1-2: "E numărul 2". Ce a spus despre Dan Şucu - Antena Sport

Totodată, Gigi Becali a subliniat că nu are nicio rivalitate cu Dan Şucu. Acesta a transmis că e o mare diferenţă, la fotbal, între el şi acţionarul majoritar de la Rapid.

„Nu mă mai interesează de ei. Ce rivalitate am cu ei? Rivalitate ai cu unul care te urmăreşte. Am rivalitate cu Rotaru, cu Nelu Varga. Ce rivalitate cu Şucu? Asta e rivalitate? Locul 6 în play-off? Putea să câştige şi ne egala. El e prea băiat bun, dar la fotbal e prea mare diferenţa de valoare între echipe. Eu am Mercedes şi tu ai o Dacie şi tu vrei să facem concurs? Nu fac concurs cu o Dacie (n.r. râde)”, a mai spus Gigi Becali.

Fanii i-au cerut demisia lui Marius Şumudică, după derby-ul pierdut cu FCSB

Fanii Rapidului i-au cerut demisia lui Marius Şumudică, după derby-ul pierdut cu FCSB, scor 1-2, în etapa a şasea de play-off. Suporterii au fost extrem de deranjaţi de eşecul suferit în faţa marii rivale.

Rapid rămâne pe ultimul loc de play-off şi are şanse tot mai mici să prindă locul patru, loc care duce în preliminariile cupelor europene. Giuleştenii sunt la o distanţă de şase puncte faţă de CFR Cluj, echipa clasată în acest moment pe locul patru.