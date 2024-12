Marius Şumudică a surprins după Rapid - Gloria Buzău 2-0! Întrebat de Boupendza, antrenorul a dat un răspuns neaşteptat! - Antena Sport

Marius Şumudică a fost întrebat de Aaron Boupendza, atacantul care a reuşit o „dublă” în Rapid – Gloria Buzău 2-0. Şumudică a spus că nu comentează.

Marius Şumudică a fost iritat în ultima vreme atunci când s-a tot vorbit despre Boupendza, atacant pentru care a insistat.

Marius Şumudică, despre Aaron Boupendza: „Nu comentez. Sunt atâţia oameni de fotbal care pot să comenteze”

Boupendza a ajuns la 5 goluri în acest sezon din Liga 1 cu „dubla” din meciul cu Gloria Buzău.

„(n.r: Pare că a fost o alegere inspirată acest sistem) Da, a fost un meci bun din partea noastră. Le-am spus la pauză jucătorilor că e ca şi cum ar fi 0-0 şi mă interesează să nu luăm gol.

Consider că am făcut un meci bun şi cred că nu se poate pune problema învingătorului din moment ce am fost mai buni din toate punctele de vedere faţă de adversari.