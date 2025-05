Marius Şumudică e istorie la Rapid! Anunţul lui Victor Angelescu: "E un subiect închis. Nu am reuşit cu el" - Antena Sport

Marius Şumudică va pleca de la Rapid la finalul sezonului. Antrenorul a ratat obiectivul cu giuleştenii, cupele europene, după eşecul drastic cu CFR Cluj (1-4), iar Victor Angelescu a anunţat că Şumi e „subiect închis” pentru feroviari.

Şumudică a vrut să plece de la Rapid imediat după eliminarea din semifinalele Cupei României. Le-a spus fanilor că nu va continua, dar a stabilit ulterior cu conducerea să rămână până la finalul stagiunii.

Marius Şumudică e istorie la Rapid

„Cred că și el își dorește să plece. După cum știți, a făcut public de mai multe ori acest lucru,că și-a dorit să plece. Am avut o discuție și am stabilit că rămâne atât timp cât mai avem șanse. Cred că e un subiect închis, nu am apucat să vorbesc cu el.

Am și zis că e un subiect închis. Sincer, îmi pare rău că nu am reușit cu el. Asta este, ce să facem? Trebuie să mergem înainte. L-am dorit foarte mult, e adevărat că am vorbit cu Dan și am fost unul dintre oamenii care a zis că e momentul lui Marius și trebuie să i se dea și lui șansa să antreneze Rapidul. L-am susținut la momentul respectiv. Repet, mi-am dorit să reușească, dar ce pot să fac mai mult? Trebuie să trecem într-o altă etapă și să arătăm altfel.

(n.r. – De ce credeți că nu a reușit Marius Șumudică?) Nu știu, vă spun care cred eu că a fost principalul motiv la Rapid. Am avut tot timpul numai probleme, numai scandaluri. Ok, unele nu le-am creat noi. Dar unele au fost create din interiorul clubului.