Marius Şumudică l-a felicitat pe Costel Gâlcă după debutul la Rapid. Ce a spus despre Victor Angelescu - Antena Sport

Marius Şumudică l-a felicitat pe Costel Gâlcă, după debutul cu victorie la Rapid. În prima etapă a noului sezon, giuleştenii au învins-o pe FC Argeş cu 2-0.

Marius Şumudică i-a felicitat pe cei de la Rapid pentru victoria obţinută cu nou-promovata. “Şumi” i-a lăudat pe Kader Keita şi pe Alexandru Dobre, autor al unei “duble” în meciul cu FC Argeş.

Marius Şumudică a fost întrebat şi despre Victor Angelescu. “Şumi” a transmis clar faptul că nu a mai vorbit cu niciun oficial de la Rapid după plecarea sa de la echipă, din finalul sezonului trecut.

“Da, am văzut toate meciurile. Orice aş spune, se interpretează. Felicitări celor de la Rapid, felicitări lui Costel Gâlcă, pentru victorie. Nu contează în ce condiţii s-a obţinut, Rapid a plecat bine, cu 3 puncte. Chiar dacă a existat puţină şansă…cei de la FC Argeş, nu sunt subiectiv, chiar dacă Bogdan Andone e cumnatul meu, să scoatem în evidenţă că au construit o echipă care mi-a plăcut, au avut ocazii rarisime. Piteştiul a arătat bine. Rapid a folosit un sistem 4-3-3, îi felicit că au plecat cu trei puncte importante, ţinând cont că următorul meci e unul dificil, acasă cu CFR Cluj.

Doar Grameni a intrat la mijlocul terenului, cu punct fix Keita, Tobias cu mai multă libertate. Grameni probabil e pe placul lui Costel. Au avut probleme cu Koljic. Burmaz e out şase luni, probabil se va forţa aducerea în parametrii a acestui atacant pe care l-au adus. Să-şi îndeplinească obiectivele stabilite de domnul Angelescu, câştigarea unui trofeu.

Nu am vorbit cu absolut nimeni, a fost un episod al carierei mele, nu am reuşit mai mult, dar s-a încheiat. Vreau să discut cât mai puţin de ceea ce a fost. Vreau să fiu obiectiv, să spun lucrurilor pe nume. Voi încerca, pe cât posibil, să fiu un om care spune lucrurilor pe nume.