Marius Şumudică, laude la scenă deschisă pentru Gică Hagi, după Farul - Rapid 1-3: "Să-ţi bagi banii tăi de acasă..." - Antena Sport

Marius Şumudică a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Gică Hagi, după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul giuleştenilor a subliniat tot ceea ce a făcut „Regele” la Constanţa şi a transmis că acesta merită să fie tratat cu respect de către toţi fanii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid s-a impus la Ovidiu graţie golurilor marcate de Alexandru Dobre, Elvir Koljic şi Claudiu Petrila. Pentru Farul a marcat Denis Alibec.

Marius Şumudică, laude la scenă deschisă pentru Gică Hagi, după Farul – Rapid 1-3

La finalul partidei, Marius Şumudică a oferit declaraţii şi despre Gică Hagi. „Şumi” a subliniat că are mai multe victorii împotriva „Regelui”, însă a transmis că acest lucru nu este important, ţinând cont de eforturile depuse de el la clubul din Constanţa.

Şumudică a transmis că Hagi este unul dintre „titanii” fotbalului românesc, numindu-l de asemenea ca fiind şi unul dintre cei mai buni antrenori români.

„(Ce a făcut diferenţa) Experienţa multora, puterea, dorinţa. Ei sunt o echipă care construiesc frumos, o echipă care joacă, le place să plece cu construcţia de jos. Ştiam lucrul acesta, am încercat să facem pressing, asta am făcut şi în Giuleşti când am câştigat. Să marchezi opt goluri Farului, în două meciuri, e meritul jucătorilor. Ştiu foarte bine ceea ce face Hagi, m-am întâlnit de foarte multe ori cu el. Ok, am mai multe victorii, dar nu asta e important, e unul dintre titanii fotbalului românesc, unul dintre cei mai buni antrenori.