Marius Şumudică, mesaj direct pentru Dan Şucu: "Nu voi aştepta să îmi spună să plec!" Ce le-a transmis fanilor - Antena Sport

„Este mâna mea dreaptă, i-am şi promis că în viitor va face parte din staff-ul meu. Dacă îşi doreşte să prindă experienţă… după, dacă îşi doreşte să fie antrenor principal, nu am niciun fel de problemă. Aşa s-a întâmplat şi cu cumnatul meu, Bogdan Andone, care a lucrat cu mine 7 ani ca secund. Deci Cristi este spiritul Rapidului, este omul care, indiferent în ce postură se află, îţi dă acea energie pozitivă.

Pentru mine, deocamdata, Cristi Săpunaru este jucătorul Cristi Săpunaru. Trebuie să facă eforturi din toate punctele de vedere ca această echipă să crească, să ajungă acolo unde îi este locul şi lucrul ăsta să îl facă. Să intre cât mai repede, să joace indiferent… că am înţeles că are nişte probleme medicale. Dacă sunt suportabile şi trebuie să facă sacrificii, sunt ferm convins că el o va face. Şi nu neapărat că a venit Şumudică. Probabil a vrut să o facă şi înainte, probabil durerile nu l-au lăsat. Sper să treacă peste aceste probleme şi… toată suflarea rapidistă are nevoie de Săpunaru„, a declarat Marius Şumudică într-un interviu pentru contul oficial de Youtube al clubului.