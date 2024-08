Marius Şumudică, reacţie fermă despre transferul lui Albion Rrahmani la Sparta Praga: "Pierdere enormă! Era mină de aur!" - Antena Sport

La Buzău am auzit că au fost niște probleme, deja erau niște probleme între fani. S-a scris, a fost public. După care a venit acest joc în care am fost surprins de reacție, fiindcă atâta timp cât cu o săptămână înainte ți se scandează numele și la următoarea săptămână apar aceste mesaje e clar că nu-ți pică bine.

Eu știu ce înseamnă Giuleștiul și probabil că au făcut referire la emisiunea care a avut loc și în care eu am spus că atâta timp cât eu am fost în străinătate, ei activau din Liga 4 în Liga 3 și din Liga 3 în Liga 2. Eu din acel moment, puteți să-l întrebați pe Victor Angelescu, n-am avut nicio ofertă de la clubul Rapid. Absolut niciodată. Se poate verifica, n-am avut niciodată vreo ofertă.

Eu, indiferent dacă le place sau nu, tot rapidist rămân. Nu mă interesează și nu vânez nimic prin această declarație. Indiferent că astăzi îmi strigă numele și că mâine se strigă demisia, că apar fel de fel de mesaje. Am fost surprins, nu întristat. Jur! Am fost surprins că nu înțeleg. Acum o săptămână tot stadionul îmi scandează numele. Am fost la meci și peste o săptămână apar aceste mesaje. Vouă nu vi se pare destul de dubios?

Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar o să le fac o promisiune. Este un singur grup care a afișat acest banner. Nu toți suporterii Rapidului. Eu sunt ferm convins că sunt suporteri care mă plac și știu ce înseamnă Rapidul. Eu iubesc și suporterii, și clubul Rapid. Cu asta închei orice fel de discuție. Le promit că dacă la meciul cu U Cluj eu nu am angajament o să merg în peluză și o să stau exact în mijlocul lor”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.