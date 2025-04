Marius Şumudică, scandal cu Elias Charalambous: "Nişte mizerii! Să-şi ceară scuze" - Antena Sport

Marius Şumudică e în continuare supărat pe antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous. Totul a plecat de la controversa legată de ce i-ar fi spus Şumudică lui Charalambous la finalul derby-ului FCSB – Rapid 3-3, care a avut loc luna trecută.

Şumudică a negat că i-ar fi spus lui Charalambous că ar fi jucat pentru CFR Cluj în derby-ul cu FCSB. „Astăzi ai pierdut titlul”, a confirmat antrenorul Rapidului că i-a transmis lui Charalambous, nicidecum că ar fi zis că echipa lui a evoluat pentru CFR Cluj.

Marius Şumudică: „Am multe defecte, dar nu sunt mincinos”

„Am văzut niște mizerii și domnul Charalambous ar trebui să-și ceară scuze în momentul de față, fiindcă eu am multe defecte, dar nu sunt mincinos. Niciodată nu am spus că joc pentru CFR. Ar trebui să iasă public acum, mai ales datorită acestui rezultat și să-și ceară scuze.

Toți cei de la FCSB care au spus că Șumudică a zis o asemenea bazaconie. Am demonstrat azi, am fost la un pas să câștigăm. Șumudică este al Rapidului și nu joacă decât pentru Rapid. Niciodată nu o să-mi dezamăgesc părinții, suporterii și clubul pe care îl iubesc, eu nu o să fac mizerii niciodată.

Și atunci ar trebui să… Mucles (n.r.: tăcere) toți cei care vorbesc despre Rapid, că fac aranjamente. Mă gândeam, am avut o primă repriză proastă și mă gândeam la ce va urma”, a spus Marius Şumudică la conferinţa de presă de după CFR Cluj – Rapid 1-1.