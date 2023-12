Marko Dugandzic, mesaj clar despre un transfer la FCSB! Ce a transmis fostul golgheter de la Rapid - Antena Sport

Reclamă

Dugandzic a mai declarat că, peste cinci ani, lucrurile nu mai sunt la fel, și ar putea lua în calcul varianta de a semna cu rivala giuleștenilor.

„Pfff! Nu cred că aș veni la FCSB! Din prima zi în care am venit la Rapid am simțit că e ceva unic. Ce am simțit și încă simt nu poate fi descris. M-am simțit foarte bine și, așa cum se zice, Rapidul îți intră în suflet și nu mai iese. 99% n-aș accepta, pentru că nu pot!

Acum că mă gândesc, dar în cinci, șase ani nu știi ce se va întâmpla. Știți cum e viața… Pentru moment, inima mea e alături de Rapid și ar fi necinstit să mă duc acolo.

Pot să îmi dea câți bani vor, nu e vorba despre asta. În carieră nu ai parte de multe cluburi de acest fel, care să-ți ajungă la inimă. Bineînțeles, suntem sportivi profesioniști și schimbăm cluburile, dar, pentru mine, Rapid e unic! Cu siguranță, aș spune nu acestei oferte”, a declarat Marko Dugandzic, conform gsp.ro.

Marko Dugandzic, dezvăluiri șocante despre cea mai mare dramă a carierei

Marko Dugandzic a făcut dezvăluiri șocante despre cea mai mare dramă a carierei. Fostul atacant de la Rapid a vorbit despre o tragedie din familia sa, care l-a marcat pe viață.

Marko Dugandzic a vorbit despre un eveniment tragic din cariera sa de fotbalist. Mai exact, atunci când juca la CFR Cluj, tatăl său a decedat, iar această tragedie i-a dat viața peste cap atacantului. „Am jucat la CFR câteva luni. N-am vorbit deloc despre asta, nu am simțit nevoia să o fac, dar acum au trecut mai bine de doi ani. Am avut o tragedie mare în familie, nu era vorba despre fotbal. Mi-am pierdut tatăl și asta m-a afectat foarte tare! Nici măcar acum, când vorbesc, nu mă simt bine. Am avut o perioadă de trei, patru luni în care doar veneam la antrenament, dar nu eram prezent mintal, pentru că treceam prin ce treceam”, a pus Dugandzic, potrivit gsp.ro.