Marko Dugandzic, dezvăluiri șocante despre cea mai mare dramă a carierei: „N-am vorbit despre asta. Nu mă simt bine” - Antena Sport

Acesta a dezvăluit că a fost foarte afectat și că timp de câteva luni nu putea da totul la echipă, pentru că din punct de vedere mental era la pământ.

„Am jucat la CFR câteva luni. N-am vorbit deloc despre asta, nu am simțit nevoia să o fac, dar acum au trecut mai bine de doi ani. Am avut o tragedie mare în familie, nu era vorba despre fotbal. Mi-am pierdut tatăl și asta m-a afectat foarte tare! Nici măcar acum, când vorbesc, nu mă simt bine. Am avut o perioadă de trei, patru luni în care doar veneam la antrenament, dar nu eram prezent mintal, pentru că treceam prin ce treceam”, a pus Dugandzic, potrivit gsp.ro.

Marko Dugandzic: „Nu am fost bine”

„Asta s-a întâmplat în finalul lunii ianuarie, când a reînceput sezonul. Până în aprilie nu am fost bine, dar ăsta e fotbalul, asta e viața. M-a susținut cel mai mult! Nici nu pot să descriu, era mândru de mine. Eram dintr-un sat, mă ducea în fiecare zi la oraș, la antrenament. Lucra în poliție, mă ducea la antrenamente, mă și aștepta.”, a mai spus fostul golgheter de la Rapid.

Atacantul croat a jucat la CFR Cluj în perioada ianuarie – iulie 2022. A fost utilizat în 17 partide la echipa din Gruia, în care a marcat 1 gol și aoferit o pasă decisivă.

De la CFR Cluj a plecat la Rapid, echipă alături de care a cunoscut cea mai bună formă a carierei. Pentru giuleșteni a marcat 28 de goluri în 48 de partide, în toate competițiile. A fost desemnat golgheterul Ligii 1, în sezonul trecut, cu 22 de reușite. În prezent este cotat la 2,2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Echipa lui Marko Dugandzic, Andrei Cordea și Laurențiu Reghecampf, învinsă de Al-Hilal la începutul lunii Al-Hilal a început partida cu Al-Taee cu jucători precum Bono, Aleksandar Mitrovic, Malcom, Sergej Milinkovic-Savic sau Kalidou Koulibaly în primul 11. Liderul din Arabia Saudită a început mult mai bine partida, reuşind să se distanţeze la două goluri după 30 de minute, graţie reuşitelor lui Al-Dawsari, în minutul 20, şi Aleksandar Mitrovic, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 30. Finalul primei reprize a aparţinut echipei lui Laurenţiu Reghecampf, care a restabilit egalitatea înainte de pauză, prin Abdullah, în minutul 45+5. În repriza secundă, Laurenţiu Reghecampf a decis să îi introducă pe Andrei Cordea (60′) şi Marko Dugandzic (76′). Cei doi nu au reuşit însă să ajute prea mult echipa lui Al Taee. Dacă fostul jucător de la Rapid nu a avut realizări pe plan ofensiv, fostul jucător de la FCSB a ieşit în evidenţă în minutul 76, atunci când a primit un cartonaş galben.