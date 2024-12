Mesajul de patru cuvinte transmis de Andrei Nicolescu, după ce Dinamo a revenit pe primul loc! E cu gândul la derby-ul cu Rapid - Antena Sport

Jucătorii lui Dinamo, după ce au marcat în poarta lui CFR Cluj / Hepta Andrei Nicolescu a oferit o reacție scurtă, după ce Dinamo a revenit pe primul loc în Liga 1. Administratorul special al „câinilor” este deja cu gândul la derby-ul cu Rapid, din etapa viitoare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo a învins-o cu 2-0 pe Poli Iași, într-un meci în care a mai avut și alte trei goluri anulate. Dennis Politic și Patrick Olsen au marcat pe trupa lui Zeljko Kopic, care a ajuns la 35 de puncte, și a urcat provizoriu pe primul loc. Andrei Nicolescu, reacție după ce Dinamo a revenit pe primul loc La scurt timp după meciul de pe arena „Arcul de Triumf”, Andrei Nicolescu a reacționat scurt pe rețelele de socializare. Acesta i-a îndemnat pe fanii lui să umple Arena Națională, la derby-ul cu Rapid din runda viitoare. „Cu Rapid, cu stadionul plin”, a notat Andrei Nicolescu pe pagina sa oficială de Facebook, după Dinamo – Poli Iași 2-0. Dinamo – Rapid se va disputa în etapa a 21-a din Liga 1. Meciul este programat să se desfășoare duminica viitoare, de la ora 20:00. Reclamă

Înaintea duelului cu giuleștenii, Dinamo va întâlni Petrolul, în ultima etapă a grupei Cupei României. Cu un singur punct obținut după două runde, „câinii” nu mai au șanse să prindă sferturile. De cealaltă parte, Rapid va întâlni CFR Cluj la mijlocul săptămânii, în duelul pentru primul loc din Grupa A a Cupei României.

Zeljko Kopic, reacţie fermă după ce a dus-o din nou pe Dinamo pe primul loc

Zeljko Kopic a oferit prima reacţie, după ce a dus-o din nou pe Dinamo pe primul loc în Liga 1, ca urmare a victoriei cu 2-0 cu Poli Iaşi. Antrenorul croat s-a declarat foarte mulţumit de prestaţia jucătorilor săi.

„A fost dificil, ştiam că Iaşi va juca defensiv, pe tranziţie. Ştiam că dacă vom marca, va fi mai uşor. Dar mentalitatea jucătorilor a fost la un nivel înalt, am încercat, am încercat, şi în cele din urmă am luat cele trei puncte.

Sunt importante pentru noi aceste rezultate, şansele pentru play-off cresc. Toată echipa a jucat la un nivel bun. Ne-am creat şanse bune, continuăm să muncim. Ne pregătim pentru meciul de Cupă, şi după ne concentrăm pe cel cu Rapid. (N.r. Despre primul loc) Pentru noi, nimic nu s-a schimbat, ştim care e obiectivul nostru, echipa e într-o formă bună. Avem o atmosferă bună la echipă", a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro, după Dinamo – Poli Iaşi 2-0.

