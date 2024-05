"Miculescu e cel mai bun!" Mihai Stoica nu a stat pe gânduri după ce Gigi Becali l-a transferat pe Daniel Popa la FCSB! - Antena Sport

Mihai Stoica nu a stat pe gânduri după ce Gigi Becali l-a transferat pe Daniel Popa la FCSB Mihai Stoica, pe Arena Naţională / Profimedia Images Mihai Stoica nu a stat pe gânduri după ce Gigi Becali l-a transferat pe Daniel Popa la FCSB. Oficialul campioanei nu și-a schimbat părerea după mutarea realizată de patron și crede, în continuare, că David Miculescu este cea mai bună soluție pentru atacul campioanei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali l-a adus pe Daniel Popa de la U Cluj în schimbul sumei de 300.000 de euro. De asemenea, atacantul va avea un salariu uriaș la FCSB. Va încasa 16.000 de euro pe lună, cu 4.000 de euro mai mult decât la U Cluj. Mihai Stoica nu a stat pe gânduri după ce Gigi Becali l-a transferat pe Daniel Popa la FCSB Mihai Stoica a dat de înțeles că nu s-a consultat cu Gigi Becali în momentul în care patronul a decis să îl aducă pe Daniel Popa de la U Cluj. De asemenea, oficialul a menționat că David Miculescu rămâne, în opinia sa, cel mai bun număr 9 de la FCSB. Chiar dacă nu este de părere că Popa reprezintă o soluție pentru atacul campioanei, „MM” a amintit și un moment în care Gigi Becali a avut dreptate în privința unui jucător. „Eu fac parte din staff… Eu am o deprindere, câteodată e bună, uneori nu e bună. Iau CV-ul și mă uit. Asta contează pentru mine, nimic altceva. În 2012, Gigi l-a luat pe bani mulți pe Nikolic. Apoi eram cu el la un restaurant, abia venise. Și era o știre la TV: «MM nu-l vrea pe Nikolic». Îți dai seama ce situație era… Și i-am spus «Băi, citește acolo. E adevărat, dar asta nu înseamnă că nu voi fi lângă tine și nu te voi ajuta. Așa că fă-mă să mă înșel». Reclamă

Cu Nikolic am făcut performanțe mari. Am bătut Copenhaga, am făcut 2-2 cu Stuttgart, am bătut Ajax. A avut Gigi dreptate. Sper să aibă și acum. Nu știu ce să spun… Eu am mai spus, dar o spun degeaba. Pentru mine, Miculescu e cel mai bun număr 9. Dar e bine că va fi concurență”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

Basarab Panduru l-a făcut praf pe Daniel Popa după transferul la FCSB!

Panduru este de părere că Daniel Popa nu este un jucător bun pentru campioana României. Fostul internațional a dat de înțeles că echipa lui Gigi Becali nu avea nevoie de un atacant care a marcat doar 11 goluri în cel mai bun sezon.

Totodată, Basarab Panduru l-a comparat pe noul atacant de la FCSB cu Andrei Dumiter, un jucător care nu a reușit să se impună la actuala campioană a României.

„Nu pot să-l compar cu nimeni. Poate l-aș compara cu Dumiter. Popa a avut cel mai bun an al lui, cu 11 goluri. Nu îl vedeam niciodată la FCSB. Doar așa o să joace Miculescu mereu, când îi aduci contracandidați din ăștia”, a spus Basarab Panduru, conform sursei citate anterior.

