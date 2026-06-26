Mihai Pintilii semnează! Unde ajunge fostul secund de la FCSB

Mihai Pintilii a rămas fără angajament după ce el și Elias Charalambous au plecat de la FCSB la finalul sezonului regulat al stagiunii recente, însă tehnicianul de 41 de ani urmează să revină curând în acțiune. După ce fostul său coleg de pe banca roș-albaștrilor a semnat în Grecia cu Levadiakos, Pintilii va merge și el la echipa elenă.

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Mihai Pintilii și Elias Charalambous se vor reuni în Grecia la câteva luni după cei doi au plecat “la pachet” de la FCSB. Fostul A1 de la FCSB s-a înțeles cu Levadiakos, unde a fost deja și prezentat oficial, iar secundul său îl va urma, potrivit gsp.ro.

Pintilii ajunge la Levadiakos

Încă de când cei doi s-au despărțit de FCSB, Pintilii anunța că se va duce să îl ajute pe Charalambous la următorul său club. Deși a fost asociat în ultima perioadă cu mutări la FC Voluntari, Chindia sau CS Tunari, unde ar fi avut posibilitatea să fie antrenor principal, fostul secund al roș-albaștrilor s-a ținut de cuvânt și urmează să vină în staff-ul cipriotului la Levadiakos.

Noua formație a lui Charalambous și Pintilii a încheiat sezonul trecut din campionatul Greciei pe locul 6, făcând parte din grupa de Conference League. În prezent, lotul lui Levadiakos are o valoare de aproximativ 15 milioane de euro.

Mihai Pintilii și-a petrecut până acum cariera de antrenor doar la FCSB, unde a fost secundul mai multor tehnicieni, precum Charalambous, Toni Petrea, Nicolae Dică, Bogdan Argeș Vintilă, Leonard Strizu, Edi Iordănescu și Dinu Todoran.