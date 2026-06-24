Elias Charalambous, prezentat oficial la noua echipă! Unde va antrena fostul tehnician al FCSB-ului

Elias Charalambous (46 de ani) a fost prezentat oficial la formaţia greacă Levadiakos. Cipriotul revine pe bancă după despărţirea de FCSB.

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Levadiakos a terminat campionatul trecut pe locul 5 în Superliga Greciei.

OFICIAL | Elias Charalambous e noul antrenor al lui Levadiakos

„Levadiakos PAE are plăcerea să anunțe începerea parteneriatului cu antrenorul Ilias Charalambous, care va fi antrenorul echipei noastre pentru următorii doi ani.

Revenirea sa în Livadia este de o importanță deosebită, deoarece antrenorul cipriot și-a asociat numele cu Levadiakos și ca fotbalist, purtând tricoul echipei noastre și fiind membru al familiei sale. Astăzi revine dintr-o altă postură, după parcursul formidabil din fotbalul european.

Născut pe 25 septembrie 1980, Ilias Charalambous a avut o carieră importantă ca fotbalist, jucând în Omonia, PAOK, Alki Larnaca, Karmiotissa, Karlsrouis și Levadiakos, înregistrând în același timp 69 de apariții cu Naționala Ciprului.