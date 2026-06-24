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Elias Charalambous, prezentat oficial la noua echipă! Unde va antrena fostul tehnician al FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 24 iunie 2026, 21:13

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Elias Charalambous, prezentat oficial la noua echipă! Unde va antrena fostul tehnician al FCSB-ului

Elias Charalambous, prezentat oficial la Levadiakos / Facebook Levadiakos

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Elias Charalambous (46 de ani) a fost prezentat oficial la formaţia greacă Levadiakos. Cipriotul revine pe bancă după despărţirea de FCSB.

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Levadiakos a terminat campionatul trecut pe locul 5 în Superliga Greciei.

OFICIAL | Elias Charalambous e noul antrenor al lui Levadiakos

Levadiakos PAE are plăcerea să anunțe începerea parteneriatului cu antrenorul Ilias Charalambous, care va fi antrenorul echipei noastre pentru următorii doi ani.

Revenirea sa în Livadia este de o importanță deosebită, deoarece antrenorul cipriot și-a asociat numele cu Levadiakos și ca fotbalist, purtând tricoul echipei noastre și fiind membru al familiei sale. Astăzi revine dintr-o altă postură, după parcursul formidabil din fotbalul european.

Născut pe 25 septembrie 1980, Ilias Charalambous a avut o carieră importantă ca fotbalist, jucând în Omonia, PAOK, Alki Larnaca, Karmiotissa, Karlsrouis și Levadiakos, înregistrând în același timp 69 de apariții cu Naționala Ciprului.

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Și-a început cariera ca antrenor la AEK Larnaca, urmat de Ethnikos Ahnas și experiența sa în Emiratele Arabe Unite.

Marea performanță a venit în România, unde a preluat Steaua București și pe parcursul celor trei ani pe bancă a condus clubul istoric la câștigarea a două campionate consecutive (2024, 2025) și două Supercupe ale României, înregistrând în același timp un parcurs european remarcabil. În aceiași ani (2024, 2025) a fost ales antrenor de top al ligii României!

Conducerea PAE Levadiakos îi urează bun venit lui Ilias Charalambous în familia echipei noastre și îi urează sănătate, putere și mult succes!”, a transmis Levadiakos pe contul de Facebook.

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Charalambous a câştigat două titluri în România cu FCSB, antrenor secund al roş-albaştrilor fiind, în acea perioadă, Mihai Pintilii (41 de ani). După demisia lui Charalambous de la FCSB, Pintilii, care nu deţine licenţă Pro, i-a părăsit şi el pe roş-albaştri.

Charalambous a fost dorit înapoi ulterior de Gigi Becali, dar a refuzat să se întoarcă la FCSB. Becali l-a numit principal pe Marius Baciu (51 de ani), care a reuşit să o ducă pe FCSB în preliminariile Conference League, după ce le-a învins la baraj pe Botoşani şi pe Dinamo.

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