Mihai Rotaru i-a băgat în şedinţă pe jucători, imediat după remiza cu Dinamo! Ce l-a nemulţumit pe patronul oltenilor - Antena Sport

Mihai Rotaru a luat o decizie fermă imediat după remiza din derby-ul cu Dinamo. Patronul Universităţii Craiova i-a băgat în şedinţă la stadion pe jucători, dar şi staff-ul tehnic. Universitatea Craiova a remizat cu Dinamo, scor 1-1, la capătul unui meci în care a ratat enorm.

De altfel, acesta a fost şi motivul pentru care Mihai Rotaru a decis să facă o şedinţă imediat după meci. Omul de afaceri a fost nemulţumit de faptul cum jucătorii săi au tratat faza de finalizare.

Mihai Rotaru, şedinţă după derby-ul cu Dinamo

Nu doar Mihai Rotaru a fost nemulţumit de ratările uriaşe din derby. La interviul de după meci, şi Costel Gâlcă a acuzat relaxarea jucătorilor săi de la finalizare.

Costel Gâlcă a fost extrem de supărat după ce echipa sa nu a reuşit să câştige derby-ul cu Dinamo, deşi olteni au ratat câteva ocazii monumentale.

„E frustrant să ai 4-5 ocazii clare şi să nu câştigi acest meci. Ei au avut cornerul şi o ocazie prin Cârjan, şi nimic mai mult. Am avut ocaziile clare, e păcat. Ne doream să înscriem mai mult. Am dat peste un portar care a scos mingi imposibile. Lukic a făcut o primă parte bună. A avut şansa să marcheze, dar nu a marcat. Dar a făcut un efort de echipă foarte bun. Am avut ocazii şi e frustrant că nu putem să câştigăm. Sper ca la următorul meci să înscrie.