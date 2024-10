Mihai Rotaru i-a decis viitorul lui Costel Gâlcă după Farul - Universitatea Craiova 3-2! - Antena Sport

„În minutul 10 era 2-0 pentru Farul, am început meciul foarte prost. Nici nu îmi găsesc cuvintele. În partea a doua am făcut o repriză bună, dar nu am reuşit să-i întoarcem. La penalti, Buzbuchi a ghicit colţul… şi eu am ratat penalti, aşa e în fotbal. Nu e doar vina lui Lyes, e a noastră, a tuturor. Am luat doar şapte puncte în ultimele etape, suntem un club mare şi nu se poate aşa. Avem o echipă foarte bună, dar nu ştiu ce se întâmplă cu noi.

Trebuie să ne pregătim, să ridicăm capul din pământ şi să mergem la următorul meci, unde trebuie să câştigăm. E normal să fiu dezamăgit, în minutul 10 aveau 2-0, nu ai cum să începi meciul aşa, de la 2-0, e frustrant pentru mine, pentru club, pentru echipă. Am vorbit la pauză, nu mai aveam ce pierde, eram conduşi cu două goluri şi trebuia să întoarcem. Ce se mai putea întâmpla? Dar nu am reuşit să-i întoarcem”, a declarat Andrei Ivan.