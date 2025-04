Mihai Stoica, apel către fanii campioanei! Ce le-a cerut înainte de FCSB-Dinamo: "Hai să ne mobilizăm" - Antena Sport

Mihai Stoica sună adunarea în rândul fanilor după victoria celor de la FCSB de pe terenul celor de la Rapid, scor 2-1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei avertizează. Titlul în Liga 1 nu a fost, momentan, acontat.

Mihai Stoica le cere fanilor să se mobilizeze şi să umple Arena Naţională la Derby de România, FCSB-Dinamo.

Mihai Stoica, apel către fani

Mihai Stoica nu vrea ca FCSB să facă vreun pas greşit în acest play-off. le-a transmis fanilor că FCSB mai are nevoie de două victorii pentru a-şi aconta titlul şi să nu lipsească la Derby de România, contra celor de la Dinamo. Mai mult, nu îl deranjează faptul că partida va avea loc luni. FCSB-Dinamo se va disputa luni, 5 mai, de la ora 20.30.

„Nu, nu suntem campionii ediției în curs. Încă. Vom fi matematic dacă vom câștiga meciurile pe care le vom juca săptămâna viitoare. Primul pas e să umplem Arena luni. Ora e bună, maxima zilei e 26°C – dar putem s-o ducem împreună la 28 , putem verifica numărătoarea voturilor online, poate ne trece prestația modestă (aia din comunicate), poate ne revine și spiritul sportiv… who knows (n.r. – Cine știe?)? Haideți să ne mobilizăm pentru (pen)ultima oară în acest sezon!”, a transmis pe Facebook managerul general al clubului patronat de Gigi Becali.