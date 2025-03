Mihai Stoica, cucerit de un jucător de la o rivală din play-off. Laude la scenă deschisă: "Ceva ieşit din comun" - Antena Sport

„Sunt bucuros pentru golul pe care l-am înscris. Am terminat campionatul regular şi acum intrăm în play-off cu un moral bun. Am făcut un meci foarte bun. Asta pregătim la antrenament în fiecare zi. Astăzi ne-a ieşit. Am vrea să facem asta la fiecare meci. Avem meciuri mai puţin bune, în seara asta am făcut un meci foarte bun şi sperăm să o ţinem aşa şi în play-off.

(n.r: Titlul e un vis prea greu pentru voi deocamdată?) Nu, cum am spus şi săptămâna trecută, se poate orice la fotbal. Intrăm meci de meci pe teren, vrem să luăm toate cele 3 puncte şi la final vedem ce se întâmplă.

(n.r: 7 goluri marcate, te simţi bine, dar vin meciurile decisive, acolo contează mai mult să punctezi) Aşa este, mă simt foarte bine, îi mulţumesc lui Mister pentru încrederea pe care mi-o acordă, am jucat toate meciurile în acest sezon, faţă de anul trecut, când am jucat foarte puţin. Am din ce în ce mai multă încredere în mine şi sper să fac o treabă bună şi în play-off”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru digisport.ro după UTA – Dinamo 0-2.